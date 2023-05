Slevové jízdné, letní akce i víkendové skupinové a časově omezené levnější cestovní doklady lze pořídit napříč Jihočeským krajem i republikou. Deník se zaměřil na to, jak ušetřit na přepravě hromadnými dopravními prostředky a užít si volno bez nutnosti řídit osobní automobil. Není nad to nostalgicky vyjet na výlet vlakem či autobusem za rozumnou cenu. Buďte chytří a využijte třeba v létě Jihočeskou krajskou jízdenku.

Ilustrační foto, jihočeští přepravci. | Foto: Deník/Lenka Pospíšilová

Jak informoval mluvčí Českých drah (ČD) Lukáš Kubát, na prázdniny lze pořídit tzv. Jízdenku na léto, kterou lze využít po dobu letních měsíců na celém území republiky. „Celoročně pak platí Skupinová víkendová jízdenka, která funguje buď celorepublikově, nebo i regionálně,“ dodává.

S Jízdenkou na léto může jeden cestující cestovat 7 nebo 14 dnů ve 2. třídě všech kategorií vlaků ČD. „Jízdenku, která je nepřenosná, je možné zakoupit jen pro období od 1. července do 31. srpna, v prodeji je od čtvrtka 15. června,“ upřesňuje Kubát.

Jízdenku na léto si lidé mohou zakoupit za zvýhodněnou cenu, pokud mají In Kartu s jakoukoliv platnou zákaznickou aplikací (IN 25, IN 50 nebo Časový doplatek do 1. třídy) nebo platný průkaz ITIC. Jízdenka na léto je buď 7denní za 890 korun (zlevněná cena pro držitele In Karty se zákaznickou aplikací nebo pro držitele průkazu ITIC 790 korun) nebo 14denní za 1290 korun (zlevněná cena pro držitele In Karty se zákaznickou aplikací nebo pro držitele průkazu ITIC 1090 korun).

Víkendová jízdenka i přeprava půjčování kol

I skupinová víkendová jízdenka nabízí dle Kubáta cestování vlakem po celé republice nebo po zvoleném kraji. „Na jednu takovou jízdenku mohou cestovat současně až dva dospělí a až tři děti ve věku do 15 let. Je bez omezení počtu najetých kilometrů, neomezený počet jízd a použitých vlaků. Jízdenka je navíc přenosná (mimo jízdenky zakoupené v e-shopu). Platí celý den (v sobotu, neděli, nebo státní svátek) až do půlnoci,“ vysvětluje výhody.

Cena celorepublikové Skupinové víkendové jízdenky je 899 korun, pro Jihočeský kraj za 319 korun. „Naši cestující také rádi využívají při cestě za výlety přepravu jízdních kol, a nebo přímo půjčovnu kol ČD Bike na 68 místech ČR fungující od 1. dubna do 31. října,“ uvádí mluvčí ČD.

Celodenní výpůjčka kola nebo koloběžky stojí u ČD 230 korun, za elektrokolo zaplatí zájemci 390 korun. Zákazníci s In Kartou mají i tyto služby levnější.

Jízdní kolo lze přepravit prakticky ve všech spojích ČD. Většina vlaků nabízí rozšířenou kapacitu pro přepravu jízdních kol a jsou označeny symbolem kola nebo kufru. Přeprava bicyklů je možná i do zahraničí, ČD vypravují i speciální cyklovlaky.

Podrobnosti k cestování s jízdním kolem lze vyhledat ZDE: www.cd.cz/kolo.

Jihočeská jízdenka

Podle Jany Píchové, marketingové pracovnice Jihočeské centrály cestovního ruchu (JCCR), lze ušetřit i nákupem typické jihočeské kombinované slevové jízdenky JIKORD Plus. „Letos má vzniknout i další JIKORD Plus Bavorsko,“ prozrazuje.

Jedná se o tzv. Jihočeskou krajskou jízdenku v hodnotě 250 korun. Kromě vlaků a autobusových linek platí i v MHD v Českých Budějovicích, Českém Krumlově, Dačicích, Jindřichově Hradci, Kaplici, Milevsku, Písku, Prachaticích, Strakonicích, Táboře, Třeboni, Týně nad Vltavou a Vimperku.

Jihočeská krajská jízdenka (JIKORD plus) je jednodenní jízdenka, kterou je možné uplatnit na všech spojích smluvních dopravců v závazku veřejné služby Jihočeského kraje. Platí tedy na vlaky, autobusy a MHD a lze s ní cestovat po celém území Jihočeského kraje, včetně stanovených přesahů v sousedních krajích. Jízdenka stojící 250 korun funduje ve variantě pro všední dny a ve variantě pro soboty, neděle, státní svátky a období letních prázdnin. Při prokázání se touto jízdenkou lze navíc uplatnit slevy do vybraných turistických atrakcí na území jižních Čech.

• Celodenní cestování po Jihočeském kraji s jednou jízdenkou.

• Platí až pro 5 osob (2 dospělí a 3 děti).

• Lze využít ve vybraných vlacích, autobusech a MHD.

• Nabízí možnost zvýhodněných vstupů ve vybraných turistických atrakcích.

Jihočeskou jízdenku lze koupit u drážních smluvních dopravců, konkrétně u Českých dráh a GW Train Regio, a všech jejich prodejních místech a pokladnách v železničních stanicích, také u autobusových dopravců v závazku Jihočeského kraje včetně řidičů přímo v dopravním prostředku. (Všechna prodejní místa najdete zde: https://www.jihoceskajizdenka.cz/web-data/pdf/seznam-kontaktu-predprodejnich-mist-od-22-6-2022.pdf)

Seznam organizací, které poskytují při předložení platné jízdenky Jikord plus benefit v podobě slevy ze vstupného:

Prachatické muzeum - 50 %

Jihočeské muzeum v Č. Budějovicích - 44- 50 %

Prácheňské muzeum v Písku - 50 %

Památník Adolfa Heyduka v Písku - 50 %

Památník města Protivína - 50 %

Regionální muzeum v Č. Krumlově - 50 %

Observatoř Kleť - 40 %

Hvězdárna a planetárium v Č. Budějovicích - 33,5 %

Muzeum Jindřichohradecka v J. Hradci - 33,3 %

Alšova jihočeská galerie Hluboká nad Vltavou (včetně pobočky Wortnerův dům v Č. Budějovicích) - 30%

Muzeum středního Pootaví Strakonice - 25 %

Divadlo Oskara Nedbala Tábor - 20 %

Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou - 20%

A-stav Bohemia s. r. o. (plavby Hluboká) - 20 %

Stará radnice, Tábor - 12- 25 %

Blatské muzeum v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí - 19- 40%

Zoologická zahrada Tábor - 10 %

Více informací o Jihočeské krajské jízdence ZDE: https://www.jihoceskajizdenka.cz/

Dopravci uznávající JIKORD plus:

ARRIVA vlaky s.r.o. (rychlíky linky R26 na tratích 200 a 190)

České dráhy, a. s.

GW Train Regio a.s.

Dopravní podnik města České Budějovice, a. s.

BusLine jižní Čechy s.r.o.

GW BUS a.s.

ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a. s.

Veškerá městská hromadná doprava (MHD) ve městech Jihočeského kraje

Mezikrajské linky dopravců ICOM, ARRIVA a COMETT dle dohodnutých přesahů

Jihočeská krajská jízdenka není uznávána u:

komerčních dopravců (Flixbus, RegioJet, atd..)

Sportovní fandové jezdí v ČB zdarma

Dle mluvčí Dopravního podniku města České Budějovice (DPMCB) Barbory Fišer, budějovické MHD letní akce nechystá. „Zajišťujeme ale navíc mimo tarifní přehled bezplatnou přepravu v průběhu sezony pro držitele permanentek na HC Motor, SK Dynamo a VK Jihostroj, a to vždy 1,5 hodiny před a po utkání A týmu. Tradičně se cestující svezou zdarma i 1. září, kdy je bezplatná přeprava plošná,“ vysvětluje.

Na zlevněné jízdné mají v budějovické MHD nárok děti od 6 do 15 let, zdarma jezdí děti do 6 let, držitelé ZTP, ZTP-P včetně průvodce, či vodícího psa, strážníci městské policie, senioři 75+ a další vyjmenované osoby v přepravním řádu.

Ušetřit lze u DPMCB také nákupem hromadných rodinných, či školních jízdenek, časových předplatných od týdenních až po ročních. Na zvláštní cenu jízdného mají nárok mimo jiné také váleční veteráni, senioři od 65 do 74 let, účastníci odboje a odporu proti komunistu a další. Předplatné časové jízdenky DPMCB nabízí i ve virtuální podobě.

Přehled jízdného včetně toho zlevněného naleznete na zde: https://www.dpmcb.cz/cestovani-mhd/tarif-jizdneho-mhd.html, a to i s informacemi, na koho se konkrétní kategorie vztahují a za jakých podmínek.

Cenově odstupňované jízdné u ČD

Zajímavostí cestování poslední doby na železnici je zavedení cenově odstupňovaného jízdného u Českých drah například na frekventované trase České Budějovice - Praha.

Když kupujete trasu ČB - Praha ve studentské slevě, tak platíte v méně žádaném čase a s předstihem v řádu dnů 109 - 114 korun. Když je to v žádaný čas na poslední chvíli, dá už cestující za stejnou trasu 144 korun, například před svátky nebo na jejich konci. Žádaný termín v neděli odpoledne se musí kupovat v pátek, v sobotu přes den už bývá vyprodaný. „Je to stejný princip jako s letenkami," říká Henrietta Ottová.

Navíc třeba rychlík z Prahy do Českých Budějovic, který jede půl hodiny po expresu, mohou České dráhy nabízet v aktuální chvíli o 30 korun levněji, protože o expresy je větší zájem a jsou proto zpravidla dražší. Pro ilustraci, když před pěti lety začínala jezdit do Prahy do školy, stála jedna jízda dospělého v plné ceně 169 korun. Teď studentská jízdenka s poloviční slevou stojí 144 korun.