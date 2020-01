Měla to být teprve druhá pěstitelská pálenice na Táborsku. Její osud ale zdaleka není jasný. Záměrem bylo doplnit moštárnu, která již řadu let funguje v prostorách spolkového domu. O její vznik se výrazně zasloužila MAS Krajina srdce.

„Polovina spolkového domu byla opravena za pomoci naší dotace. Pomohli jsme i se vznikem moštárny a totéž jsme plánovali pro vznik pálenice,“ říká předsedkyně spolku MAS Krajina srdce Monika Smetanová a dodává, že ve spolkovém domě podporovali i další aktivity.

Bývalý starosta Miroslav Břenda tvrdí, že slibně rozjetý projekt pěstitelské pálenice začal skomírat s nástupem nového vedení obce.

„Loni jsme tu měli funkční společenskou místnost, hasiči tady měli zázemí, fungovala zde moštárna, která se měla v budoucnu rozšířit o pálenici. Vznikla tu posilovna a knihovna. Pálenice se ale rozhodnutím nově zvoleného zastupitelstva realizovat nebude, ačkoliv jsme na projektu dělali řadu let a už stačilo jen podepsat smlouvu,“ uvedl Miroslav Břenda.

Viní z toho současného starostu. „Starosta Lukáš Vokoun rozhodl, že tu pálenici nechtějí. Je to smutné, když do přípravy prostor už dala obec zhruba čtvrt milionu. Podle mě je to špatné rozhodnutí. To, co se tady budovalo několik let, se šmahem během jednoho roku ruší,“ sdělil Miroslav Břenda s dodatkem, že kvůli přístupu obce museli odmítnout čerpání dotace.

Lukáš Vokoun nařčení odmítá. „Pěstitelská pálenice podepsala s obcí partnerskou smlouvu o tom, že ji obec bude podporovat. Smlouva je stále platná. Proč nedošlo z jejich strany k čerpání dotace mi není známo. S jednateli společnosti jsem ani nikdy oficiálně nejednal,“ sdělil.

Otázkou také zůstává, jaký osud potká moštárnu. „Zastupitelstvo nám loni schválilo výpověď,“ řekl Břenda. Lukáš Vokoun podání výpovědi potvrdil. „Není to ale tak, že bychom snad chtěli moštárnu ze spolkového domu vyštvat. Pouze chceme uzavřít novou nájemní smlouvu na tisíc korun měsíčně,“ upřesnil.

Miroslav Břenda to považuje za likvidační. „Moštárna je v provozu především sezónně a není zisková natolik, aby si platbu nájmu mohla dovolit,“ tvrdí. Podle Moniky Smetanové jsou takové služby, jako je moštárna, na Táborsku ojedinělé.

„Podařilo se nám zviditelnit Vilice v celém okrese, dokonce i mimo něj. Díky moštárně a pálenici, která tam mohla vzniknout, si Vilice zase mohly získat zvuk. Ale není tomu přáno. Podezírám pana starostu, že s ním asi cloumá závist, i když nechápu proč, protože tohle jsou služby spíše veřejně prospěšného charakteru. I když za ty služby lidé platí, tak pořád je za tím spoustu dobrovolnické práce, která se ani v poplatcích, které lidé za zmoštování zaplatí, zcela nepokryje,“ míní Monika Smetanová.