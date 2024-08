Pro předplatitele

Lenka Pospíšilová dnes 05:32

Objekt se zahradou a úžasným výhledem do údolí Lužnice, přitom přímo v centru Tábora v Ústecké ulici. To je další zajímavá vila ve městě nad Jordánem. Jmenuje se Vlasta a vypadá to, že brzy znovu ožije. Poznejte její historii s Deníkem a projektem poznejdomy.cz.