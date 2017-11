Víkend na Táborsku: Vítání svatého Martina i tučná porce muziky

Táborsko – Obyvatelé i návštěvníci táborského regionu mají o víkendu znovu z čeho vybírat.

Martinská slavnost v Táboře se těší obrovské popularitě. Tentokrát vypukne v sobotu od 16 hodin u kašny na Žižkově náměstí.Foto: archiv redakce

PÁTEK



BECHYNĚ



Restart. Galerie 2+1 (kulturní dům) chystá od 19 hodin výstava děl Martina Skalického, která nese výmluvný název Restart. Pozoruhodné sošky a figury z dílny tohoto umělce budou v galerii k vidění do 5. prosince.



BOROTÍN



Lampiony. Na příjezd svatého Martina jsou připraveni také v Borotíně. Dnes od 17 hodin vyrazí od borotínské školy tradiční lampiónový průvod.



CHÝNOV



Vernisáž výstavy. Obrazy známé chýnovské autorky Evy Wernerové-Malkovské budou v příštích dnech a týdnech k vidění v chýnovské Městské knihovně. Slavnostní zahájení výstavy začíná v 17 hodin.



PLANÁ NAD LUŽNICÍ



Svatohubertská mše. V kostele svatého Václav se koná dnes od 17 hodin mše k poctě české myslivosti. Vystoupí během ní Trubači OMS Planá a pěvecký sbor Harmonie.



SOBĚSLAV



Soběslavská růže. Do 15. hodiny je možné v kulturním domě zhlédnout výstavu prací žáků středních škol, která se koná u příležitosti 23. ročníku floristické soutěže Soběslavská růže.



Parkán. Velká sál Kulturního domu města Soběslavi bude od 21 hodin patřit rockové muzice. Stane se centrem pro všechny, kteří si v minulosti i současnosti oblíbili taneční zábavy, a hlavně produkci kapely Parkán.



TÁBOR



Nalaďte se na pohodu. Taková podtext nese putovní výstava fotografií, jejíž vernisáž se koná od 17 hodin v prostorách Husitského muzea. Snímky zachycují život klientů zařízení pečujících o lidi s mentálním postižením. Patronát nad výstavou převzali slavní fotografové Robert Vano a Lenka Hatašová. Podvečerní zahájení zpestří vystoupení břišních tanečnic z táborského stacionáře Klíček.



Džínová párty. AUX Café Střelnice tentokrát pohltí džínová móda a vůně ginu. Za hudebního dozoru DJ Pilota se zde od 19 hodin rozproudí bouřlivá párty, při které nebude pro smokingy a saka místo. Ledaže by byly z džínoviny…



Joe Robinson v divadle. Na světě zřejmě neexistuje hudebník jeho věku, který by ovládal tolik žánrů na vrcholné úrovni jako australský kytarista Joe Robinson. Jeho koncerty jsou na všech kontinentech beznadějně vyprodané a nejinak by tomu mělo být i v Divadle Oskara Nedbala. Vystoupení hvězdného mladíka, který přítomné hudební fanoušky zavede se svou akustickou i elektrickou kytarou téměř do všech hudebních žánrů, začne v 19 hodin. Dodejme, že Joe Robinson ovládl v roce 2008 prestižní soutěž Austrálie má talent.



Wall of trash (Japonsko). V táborském Music clubu Orion to bude od 19 hodin pořádný nářez! Koncert japonské formace Wall of Trash, ale také mladé pražské kapely ThANX a českobudějovické legendy Dezinfekce by se měl stát opravdovým svátkem pro všechny vyznavače hardcore a punku.



VESELÍ NAD LUŽNICÍ



Hold životu. Od 18 hodin bude patřit veselský kulturní dům koncertu, který spadá do rámce charitativní akce Hold životu podporující předčasně narozené děti. Jedinečná hudební párty se uskuteční coby pocta českobudějovické neonatologii. Návštěvníci se mohou těšit na vystoupení kapel Tábor Superstar Band + Coda, Wohryzek Band, Cihelna a spol., Mravenci, Paraple s Václavem Růžkem, The Varlatans a Flying Parties.



SOBOTA



BECHYNĚ



Legenda sv. Martina. Kdo to byl svatý Martin? A proč přijíždí každoročně na bílém koni. Odpověď na tyto otázky vám dá pohádkové představení, které přivítá v 10 hodin malý sál bechyňského kulturního domu. Příběh o svatém Martinovi vám zahrají Loutky bez hranic. Ještě předtím – od 9 hodin – je pro děti připravena malá pohádková dílnička.



DRAŽICE



Lampionový průvod. Prostor za zastávkou naproti večerce se stane v 17 hodin startovním místem dražického lampiónového průvodu. Jeho účastníci se pobaví nejen po cestě na hřiště, ale také na jeho konci, kdy je připraven vždy atraktivní ohňostroj. A do vzduchu později vzlétnou také lampiony štěstí…



CHOTOVINY



Divadelní a hudební spolek Rubikon zavítá do chotovinského kulturního domu s dětským představením Kašpárkovy čertoviny. Pohádka pro děti i jejich dospělý doprovod začne ve 14.30 hodin.



CHÝNOV



Svatomartinský průvod. Na svůj tradiční původ městem u příležitosti dne sv. Martina se chystají také v Chýnově. Na cestu se vydá v 18 hodin od kostela.



Motokrosová slavnost. Volně přístupné slavnostní vyhlášení výsledků jihočeského poháru motokrosařů hostí dnes od 18 hodin kulturní dům. Od 21 hodin zvou organizátoři na diskotéku.



MALŠICE



Svatomartinský průvod. Z parkoviště od malšické školy vyrazí v 17 hodin roztomilý průvod dětí i dospělých, který pořádají Klub přátel školy a samotná škola ZŠ a MŠ Malšice. Lucerničky či jiná světýlka s sebou…!



MLADÁ VOŽICE



Vzpomínka na Jaroslava Ježka. Sál mladovožického kina ožije od 14 hodin melodiemi z dílny Jaroslava Ježka, ale například i Karla Vacka, George Gershwina a dalších skvělých skladatelů. Mladovožickým milovníkům hudby je přiblíží Pražský salonní orchestr s dirigentem i moderátorem akce Václavem Vomáčkou a pěvecký Zdekvartet.



PLANÁ NAD LUŽNICÍ



Moravský večer. Chcete-li si užít zábavu v moravském duchu, nemusíte za ní jezdit daleko. V 19 hodin vám ji do plánské Sokolovny doveze cimbálová muzika Josefa Marečka.



SEZIMOVO ÚSTÍ



Retro ples. A je to tady…! Do sálu hotelu MAS se už pojedenácté v historii nastěhuje populární Sezimoústecký retro ples. Produkce kapely Big Papa, připomínka hudební legendy Orion z jejích začátků roce 1971, taneční vystoupení i tradiční vyhlášení nejlepších retromodelů, to všechno je zapsáno ve scénáři plesu, kterým návštěvníky opět provede DJ Kosťa. Začíná se ve 20 hodin.



TÁBOR



Martinská slavnost. U kašny na Žižkově náměstí se sejdou v16 hodin všichni ti, kteří si nechtějí nechat ujít letošní Martinskou slavnost. Akce, která každoročně přiláká několik stovek lidí, pokračuje průvodem s lucerničkami, jehož cílem se stane park pod Kotnovem. Děti z divadelního souboru Tralalou přiblíží účastníkům pověst o svatém Martinovi, jenž nakonec skutečně přijede na bílém koni a podaruje diváky martinskými rohlíčky.



Festival historických bojovníků. Housův mlýn se stane už od 13 hodin dějištěm jedinečné přehlídky, která přivítá to nejlepší ze současného historického šermu. Choreografii, umění šermířů i bezpečnost vystoupení bude posuzovat porota složená z opravdových mistrů v tomto fochu. A diváci? Ti se budou nezávisle na jejích rozhodnutích královsky bavit skvělým historickým programem.



Lesní běh Pintovkou. Neuvěřitelné 67. narozeniny oslaví jeden z nejpopulárnějších běžeckých podniků na jihu Čech. Lesní běh Pintovkou. Podle své tradice je otevřen všem věkovým kategoriím od předškolních dětí až po veterány. Program akce otevře v 10 hodin běh rodičů s dětmi a zhruba v desetiminutových intervalech budou následovat starty dalších věkových kategorií od nejmladších po nejstarší. Prezence závodníků bude v lesoparku Pintovka zpřístupněna vždy hodinu před startem dané kategorie.



Bleší trh. Domácí hospic Jordán pořádá na táborské Střelnici od 9 do 13 hodin trh, při kterém můžete koupit, prodat či jen tak darovat prakticky cokoliv. Výnos z populárního „blešáku“ bude celý použit na provoz hospice.



Sobotníci. Další ze zajímavého seriálu vlastivědných vycházek se bude tentokrát věnovat táborskému Novému Městu. Sraz jejích účastníků bude ve 14 hodin před vlakovým nádražím.



Limonádový Joe. Legendární muzikálová komedie tentokrát promění v Divoký Západ sál táborského Divadla Oskara Nedbala, a to od 19 hodin. Upravená verze příběhu neodolatelného pistolníka v podání kovářovské Opony vás rozhodně nenechá chladnými. Postará se o to početný ansámbl herců a doprovodné kapely.



NEDĚLE



TÁBOR



Komáři se ženili aneb Ze života obtížného hmyzu. Naivní divadlo Liberec zavítá do táborského divadla s bláznivou komedií o komáru Zdendovi. Při záchraně jeho unesené nevěsty mu budou pomáhat další „obtížní“ tvorové z říše krvesajného hmyzu. A uvidíte, jak budou milí… Začátek představení je ve 14.30 hodin.



Cestovatelský klub Nomád. Už podruhé zavítá do AUX Café Střelnice pozoruhodný cestovatelský cyklus. Tentokrát se jeho návštěvníci vydají od 17 hodin s Matějem Balgou na dobrodružnou výpravu klem světa na kole a na kajaku.



VESELÍ NAD LUŽNICÍ



Veselský filmový klub. Pořadatelé promítání filmů ve veselském kulturním domě tentokrát zvou diváky na francouzsko-kanadský animovaný snímek Balerina, který je příběhem rodinné sepětí a přátelství. Začátek v 15 hodin.