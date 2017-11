Víkend na Táborsku: Svátek cyklokrosu, spousta hudby, burzy i výlov rybníka

Táborsko – Nadcházející víkend znovu postaví obyvatele i návštěvníky táborského regionu před otázku, kam si vyrazit.

Tradičního výlovu se tentokrát dočká rybník Velká Kaplice u Jistebnice. Ilustrační foto.Foto: archiv redakce

VÍCEDENNÍ AKCE



JISTEBNICE



Sobotní a nedělní dění v Jistebnici letos náležitě zpestří tradiční výlov rybníka Velká Kaplice. Živo bude na jeho hrázi v obou dnech od 8 do 15 hodin. Vedle obvyklého prodeje vylovených ryb nebude chybět bohaté občerstvení, děti si pak domů odnesou i malý dárek.



TÁBOR



Bezesporu nejsledovanějším místem jihu Čech se o víkendu stane odpočinkový areál Komora. Jeden z nejvýznamnějších svátků, které kdy hostil – mistrovství Evropy v cyklokrosu – zavede na Sídliště nad Lužnicí tisíce českých i zahraničních fanoušků. V sobotu jsou na programu závody kategorií masters, hlavní program pak vypukne o den později. Mezi evropskou elitou bude mít své zastoupení i táborská cyklistika. První start je v obou dnech na programu v 9 hodin. Více informací naleznete v dřívějších samostatných článcích na tomto webu Táborského deníku.

PÁTEK



BECHYNĚ



Skleněné šperky. Už od první listopadové středy zdobí prostory muzea kouzelně zářivé výrobky dětí navštěvujících výtvarný obor ZUŠ. Nově vystavenými skleněnými šperky se mohou návštěvníci muzea potěšit i ve dnech pracovního klidu, a to od 12.30 hodin.



PLANÁ NAD LUŽNICÍ



Vernisáž výstavy. V 18 hodin bude v Galerii Fara slavnostně otevřena výstava dvou umělců Josef Synek – Obrazy a Vlastimil Teska – Objekty. Vernisáž doprovodí vystoupení Plánského smyčcového kvarteta.



Zelené pátky se zeleným čajem. Přednáškový sál na faře chystá pro milovníky cestování další ze svých cestopisných večerů. V rámci tohoto cyklu se tentokrát podělí o své zážitky Karel Fink, jenž se vydal se svými přáteli do Nepálu. Začátek je naplánován na 19. hodinu.



SOBĚSLAV



Po škole! Sál ZUŠ Soběslav na Školním náměstí hostí od 19 hodin další ze seriálu nepravidelných hudebních setkání. Tentokrát se stane jeho hlavním hostem písničkář, textař a bývalý člen známé folkové skupiny Nezmaři Luboš Hrdlička.



TÁBOR



Wohnout unplugged. Svérázná a proklatě známá kapela Wohnout zavítá v 19 hodin do Divadla Oskara Nedbala. Napětí a elektřinu tentokrát nechá v zákulisí a na pódiu přivítá své příznivce s akustickými nástroji v rukách. Osobité texty a hravé melodie si tentokrát poslechnou hlediště jen tak: unplugged..



Rock 'N' Roll Párty. Chybějí vám nestárnoucí hity Elvise Presleyho, Jerryho Lee Lewise, Roye Orbisona, Charlieho Riche, Johnnyho Cashe a další rokenrolových legend? Pak si určitě nenechte ujít stylovou párty v AUX Café na Střelnici, které začíná v 19 hodin.



Basffume vol. 5. Music club Orion na Křižíkově náměstí zve milovníky drinků, parketu a náporu nadupané muziky na akci, která se vrací téměř po roce. Hlavními protagonisty budou osvědčení seskupení Heartlesssoulz, jako hosté dorazí Tallara a Kuře z Českých Budějovic.



SOBOTA



BECHYNĚ



Burza dětského oblečení a potřeb. Přísálí kulturního domu se stane od 9 do 11 hodin cílem všech, kteří hledají možnost prodeje či koupě nejrůznějšího dětského zboží. Burzu pořádá Rodičovské centrum Hrošík.



SOBĚSLAV



Turnaj ve stolním tenise. Sokolovna TJ Spartak ožije v sobotu, ale také o den později kláním žactva ve stolním tenise. V obou dnech se hraje od 9 hodin a ve hře je Pohár ředitele DDM Tábor.



TÁBOR



French Touch. Po páteční rokenrolové párty se AUX Café převlékne do elegantního hávu francouzského stylu. Ve 20 hodin totiž zavítá na Střelnici písecká kapela French Touch, aby svou hudbou zavedla hosty do světa francouzských šansonů. A nejen to – její produkce se dotkne také lidových písní z jiných zemí, a to v originální úpravě a s texty ve francouzštině. Doplněni o netradiční nástroje a stylové improvizace vám může hudba French Touch opravdu vlézt pod kůži.



Celodenní výlet s Nordic Walking. Z táborského vlakového nádraží se mohou v 9.06 hodin vydat milovníci pohybu na zdravém vzduchu na zajímavou výpravu. Na cestě dlouhé 25 kilometrů, vedoucí z Třebelic kolem řeky Lužnice zpět do Tábora, jim budou za společníky nejen ostatní výletníci, malebná příroda a dobrá nálada, ale samozřejmě i populární hole Nordic Walking. Na akci je nutné se přihlásit. Buď e-mailem na adrese brazdova.libuse@seznam.cz, nebo telefonicky na čísle 606 886 262.



Hudba v Masarykově domově. Oslavy 500. výročí evropské reformace se rozhodla Českobratrská církev evangelická zpestřit i pozoruhodnou hudební akcí. Už v 15 hodin se koná v Masarykově domově ve Smetanově ulici setkání s plzeňským souborem De profundis, kdy jeho sbormistr Miloslav Esterle promluví o tvorbě nového zpěvníku této církve. V 17 hodin naváže na jeho přednášku koncert souboru.



Kostýmovaná prohlídka. Na sobotní 13. hodinu připadá další z oblíbených prohlídek, které nechají jejich účastníky nahlédnout hluboko do milosti. Pod vedením dobově oblečené i naladěné průvodkyně si prohlédnou největší gotický sál svého druhu v Česku, a především tajemné středověké podzemí. Atmosféru dokreslí fakt, že na cestu jim posvítí lucerničky.



VESELÍ NAD LUŽNICÍ



Chození za úplňku. Chcete-li prožít další podmanivé společné putování za plného svitu měsíce, máte příležitost. Na cestu usínající krajinou kolem Veselí nad Lužnicí se se členy spolku Chodci za úplňku můžete vydat v 17 hodin od hotelu Lucia.



NEDĚLE



SOBĚSLAV



Chovatelské trhy. Už o 7. hodině ranní se otevřou brány areálu chovatelů pro všechny, kteří chtějí navštívit tamní burzu a trhy. V rámci této pravidelné akce nabízejí pořadatelé možnost nákupu i prodeje drobného zvířectva, farmářských výrobků a výpěstků všeho druhů, exotického ptactva krmiv, pomůcek, kůži kožek a dalšího nejrůznějšího zboží z oblasti chovatelství i pěstitelství. Burza a trhy trvají do 11 hodin.



Vodnická pohádka. Máte-li rádi vodníky, jakož i jiné obyvatele říše pohádek, navštivte v 10.30 hodin sál soběslavského kulturního domu. Divadelní společnost Koňmo si pro vás připravila svou Vodnickou pohádku.



TÁBOR



Listování.cz s Robertem Fughumem. Známý americký spisovatel při svém putování po České republice nemine ani táborské Divadlo Oskara Nedbala. V rámci cyklu Listování.cz představí svou poslední knihu Co jsem to proboha udělal?, ve které se zamýšlí nad životními osudy a zážitky, které ho potkali. Přiblížit je návštěvníkům divadla pomohou pozvaní herci. Představení začíná ve 20 hodin.



Narozeniny Mufíku. Máte rádi oslavy? Jednu takovou přichystala Montesorri mateřská školka Mufík Dětem u příležitosti svých šestých narozenin. Chybět nesmí dort, ale ani dobrá zábava. O tu se od 15 hodin postará například představení loutkové pohádky Divadélka na nitce, ale navštívit můžete i kouzelný Mufíkův bazárek. A domů si třeba odnesete i vlastnoručně vyrobený lapač snů.

111 hodin na Zemi. První ze čtyř listopadových benefičních promítání připravilo na 18.30 hodin AUX Café Střelnice. Jeho návštěvníci mohou zhlédnout poutavý film o cyklistice 111 hodin na Zemi vytvořený v rámci Projektu cesta za snem, a ještě pomoci dobré věci. Vybrané dobrovolné vstupné půjde na účet Terezy Brázdové, která svádí statečný boj se zákeřným meningokokem. Nemocí, která jí vzala obě nohy a prsty u rukou. Pomůžete Tereze vrátit se do sedla bicyklu…?



Oranžové kolo pro hospic. V rámci evropského šampionátu cyklokrosařů má svůj prostor na Komoře také populární projekt Nadace ČEZ Oranžové kolo. Od 9 do 14.15 hodin si můžete přijít zašlapat na sociální kolo a podpořit Domácí hospic Jordán. Vzdálenost, kterou ujedete, bude totiž převedena na koruny a výtěžek z akce půjde právě na jeho konto.



VESELÍ NAD LUŽNICÍ



Honba za meteorem. Suchdolské divadlo SUD zavítá do veselského kulturního domu s dobrodružným komediálním představením na motivy Julese Verna, které doprovodí živá hudba. Hře se dostalo ocenění na přehlídce Pohádkový víkend v Českém Krumlově a postoupila i do listopadového celostátního kola. Světla v sále zhasnou a pódium se rozzáří v 17 hodin.