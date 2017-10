Víkend na Táborsku: Halloween, oslavy 28. října i pikantní sportovní derby

Tábor - Na Táborsku bude o nadcházejícím víkendu znovu pořádně rušno. Vyberete si své akce?

Halloween opět zavítá do táborské zoologické zahrady i na řadu dalších míst Táborska.Foto: Deník/Jiří Dintar

PÁTEK



PLANÁ NAD LUŽNICÍ



Divadlo na pláni. Na plánské faře se o šesté hodině večerní uskuteční první setkání všech divadelníků. Za tímto strohým oznámením bude zcela jistě hodně zábavy a dobré nálady.



TÁBOR



Koncert Orquestrina Radka Baboráka. Cyklus Klasici na Střelnici naservíruje milovníkům vynikající hudby opravdovou delikatesu. Od 19 hodin se jim představí světoznámý hráč na hornu (už od 24 let sólohornista Berlínské filharmonie) a dirigent Radek Baborák i se svým malým tanečním orchestrem. Pro svůj projekt Orquestrina vybral tento výjimečný umělec skladby inspirované tancem, z nichž mnohým vtiskl originální aranžmá přímo pro účely projektu.



Gastro lounge no. 8. Dění v táborském Aux Café na Žižkově náměstí si tentokrát vezme pod patronát DJ Cubase a přichystá návštěvníkům tu nejlepší současnou barovou hudbu.



Noční bdění. V galerii 4Mat v Palackého ulici se od 18 hodin koná vernisáž výstavy Ivany Lomové a Tomáše Smetany. O hledání inspiraci autorů pro svou tvorbu vypovídá samotný název výstavy.



ŽELEČ



Halloweenské odpoledne. Želečský spolek zve všechny děti i jejich rodiče do galerie Špejchar, kde se mohou od 15 hodin ponořit do vydlabávání halloweenských dýní. Ty mají organizátoři k dispozici, ale pokus si někdo spolu s vykrajovátky, nožíky, vrtáky a dlabátky přinese svou vlastní dýni, bude to jen dobře.



VESELÍ NAD LUŽNICÍ



Keks. Sál kulturního domu se večer stane cílem fanoušků legendární zábavové kapely Keks. Taneční zábava s pořádnou dávkou příjemného vzpomínání a největšími hity skupiny začne ve 21 hodin.



SOBOTA



DRAŽICE



Soutěž dýní. S pozoruhodnou soutěží oslovují obyvatele obce členové Sdružení rodičů ZŠ Dražice. TI, kteří se do ní chtějí zapojit, mají příležitost zaregistrovat se nejpozději v sobotu na e-mail srdrazice@seznam.cz, případně na telefonní číslo 776 855 213 (s uvedením jména a adresy). Pak už stačí pouze svůj výtvor z dýně umístit na dobře viditelné místo před svým domem. V neděli budou členky sdružení obcházet zaregistrované adresy a dokumentovat vystavené dýňové skvosty. Nejlepší z nich se mohou těšit na tři výhry formou losu i na cenu poroty v podobě poukázky na 500 Kč do hračkářství.



CHÝNOV



Velorexem do Portugalska a zpět. Ti, kteří se nestihli seznámit s osudy manželů Čmelíkových na jejich podivuhodné prázdninové cestě Evropou při prvním setkání, nemusejí zoufat. Jejich vyprávění o svérázném putování velorexem až do portugalských končin si mohou poslechnout v sobotu od 17 hodin v modlitebně Církve bratrské.



JISTEBNICE



Pálení vater. Už podeváté v historii zaplane na jistebnické Staré Hoře mohutná vatra. Už o dvě hodiny dříve – v 15 hodin – se ale na stejném místě rozhoří příjemné odpoledne plné her a soutěži pro děti, které zpestří mimo jiné i ukázka práce policejního psa. Akci doprovodí country hudba a opékání čehokoliv je milou samozřejmostí. Pořádající Sbor dobrovolných hasičů Jistebnice nezapomněl ani letos na očekávaný ohňostroj. Pálení vater se koná za každého počasí.



PLANÁ NAD LUŽNICÍ



Výšlap z Plané do Plané. Tradiční turistická akce zavede milovníky pohybu v podzimní krajině na trasu o délce 15 kilometrů, kde je navíc tentokrát čeká zajímavé překvapení. Chtějí-li si účastníci výpravy užít kompletní program, nechť navýší svůj finanční fond o 70 až 100 korun na vstupné. Odjezd výletníků je v 7.04 hodin z nádraží ČD, návrat zhruba před 16. hodinou.



Mydy Rabycad a Skyline v Sokolovně. Plánské kulturní centrum Sokolovna přivítá vzácné hosty. Od 19 hodin ho spláchne mohutný příval elektronické hudby a skvělé živelné show v podání dvou předních tuzemských skupin tohoto žánru.



Orientační běh. Sedmý díl Dětské ligy Táborska v orientačním běhu zavede děti od 3 do 15 let, ale také jejich dospělý doprovod k penzionu Na Černé. Právě tam najde své zázemí závod, který je odstupňován svou náročnosti pro všechny kategorie (od krátkých fáborkovaných tratí až po klání bez fáborek s mapou) a lze ho pojmout i jako příjemnou rodinnou procházku po lese. Na start se mohou zájemci dostavit mezi 14. – 16. hodinou.



SEZIMOVO ÚSTÍ



Halloween komix. Do atmosféry nejstrašidelnějšího dne v ročním kalendáři se ponoří také disco Apollo. Na jeho hosty čeká od 22 hodin profesionální Face-painting studio, komixový zombieland se speciálním hostem, kočičí žena, gogo tanečnice a pořádně rozbouřené moře zábavy.



SVINY



Halloweenské tvoření a lampiónový průvod. V předsálí svinenské hospody a následně i v celé obci bude počínaje 17. hodinou pořádně živo. Vyřezávání donesených dýní, halloweenská tvorba, strašidelné malování na obličej, soutěž o nejstrašidelnější dýni i další soutěže s lákavými odměnami vyvrcholí lampiónovým průvodem s podtitulem „rozsvítíme Sviny“. Sladkosti a další halloweenské občerstvení od svinských maminek na stolech jsou již samozřejmostí…



TÁBOR



Den republiky na Střelnici. Táborské společenské centrum Střelnice se od 13 hodin oblékne do slavnostního. U příležitosti 99. výročí vzniku samostatného československého státu započne právě hodinu po poledni bohatý program, v jehož rámci nebude chybět ani udělení Ceny města Tábora prof. PhDr. Milanovi Nakonečnému. V rámci akce se představí táborské spolky, sdružení a instituce a prošpikuje ji bohatý program hudebních, tanečních i divadelních představení.



Pietní akt k 28. říjnu. Také u pomníku na Křižíkově náměstí si lidé připomenou výročí vzniku československého státu. Slavnostní akt začne v 10 hodin.



Halloween v ZOO. Na nejstrašidelnější den v roce se připravila i zoologická zahrada na Větrovech. Její návštěvníky čekají mezi 9. – 17. Hodinou speciální halloweenská komentovaná krmení, a prvních pětadvacet návštěvníků si navíc může vydlabat svou dýni. Od 17 hodin se koná lampiónový průvod večerní zahradou s pozorováním zvířat (na ten je nutné se předem přihlásit e-mailem na sekretariát@zootabor.eu nebo telefonicky na čísle 778 46 83 83). Dlabací nářadí na dýně, lampióny nebo baterku s sebou.



Pikantní sportovní derby. Sobotní sportovní dění v Táboře předkládá fanouškům opravdu vybrané menu. Na fotbalové „Kvapilce“ se hraje už od 14.30 hodin jihočeský duel Fortuna národní ligy mezi FC MAS Táborsko a vedoucím týmem tabulky, Dynamem České Budějovice. Po jeho skončení budou mít táborští sportovní fandové luxusní časový prostor k přesunu na nedaleký zimní stadion. Tam si to od 18 hodin rozdají o důležité druholigové body domácí Kohouti s tradičním velkým rivalem z Písku. V případě obou mimořádně prestižních derby se očekává, že by měla návštěvnost zaútočit na dosavadní sezónní rekord.



Latíííííno. Po páteční barové hudební show tentokrát zaplaví Aux Café latinské rytmy v režii DJ Mushrooma. Začíná se znovu ve 20 hodin.



Koncert v Cestě. V sídla sdružení Cesta u Tismenického potoka vybuchne v 19 hodin mohutná nálož punku, ema a hardcoru. Právě do těchto žánrů spadá produkce kapel Baestian (Sokolov), Kaczynski (Praha) a Toufar (Havlíčkův Brod).



Prosektura a hosté. Bar Do ožije od 20 hodin ostře kořeněným koncertem známé táborské kapely Prosektura a jejích dvou hudebních hostů.



NEDĚLE



SOBĚSLAV



Deskohraní. Tradičně o 14. hodině zasednou v soběslavské kinokavárně za stoly milovníci deskových her od těch nejmenších až po dospělé, začátečníci i zkušení hráči. Vybírat mohou z téměř třiceti druhů známých i neznámých hr, které je jaksepatří pobaví i poučí.



Vzpomínka na židovské občany. U pamětní desky v místě bývalé synagogy v Jirsíkově ulici se od 15 hodin koná vzpomínková akce s krátkým obřadem, která si připomene židovské občany Soběslavi. K Lužnici u této příležitosti zavítá i skupina členů kongregace Beth Shalom z USA v čele s rabínem Jay Perlmanem.



TÁBOR



Bohoslužba k 500. výročí evropské reformace. Do Masarykova domu ve Smetanově ulici zve Českobratrská církev evangelická na bohoslužbu k jubileu evropské reformace. Svého slavnostního zahájení se zároveň dočká česko-německá výstava Labuť, husa a církev, která přiblíží vztah Martina Luthera s českou reformací. Bohoslužba se koná od 9.30 hodin.



Akustický punk-rock. Tábor navštívili slovinští „divočáci“ Start at zero už v březnu. Tentokrát se dva členové této formace vracejí do pivnice U Zlatého lva jen s kytarami a představí akustické verze skladeb své kapely. jejich koncert startuje ve 20.30 hodin.