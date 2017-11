Víkend na Táborsku: 17. listopad, Noc divadel i bohaté hudební menu

Táborsko – Jak strávit prodloužený sváteční víkend? V rozhodnutí vám může pomoci tradiční přehled víkendových tipů na akce v táborském regionu.

Vzpomínkový akt na události 17. listopadu 1939 a 1989 na Žižkově náměstí v Táboře.Foto: Deník/Alena Šatrová

ČTVRTEK



CHOUSTNÍK



Kruhové a funkční tréninky. Počínaje tímto čtvrtkem ožije tělocvična choustnické ZŠ pravidelnými kruhovými a funkčními tréninky v režii Kfitcross. Pokud chcete zformovat svou postavu, spálit tuky, anebo si „jen“ vylepšit kondici, máte příležitost vždy od 18 hodin.



SOBĚSLAV



Klavírní recitál Tomáše Víška. Sál Základní umělecké školy v Soběslavi rozezní od 18 hodin recitál předního českého i světově uznávaného klavíristy Tomáše Víška, kterého již mnozí hudební příznivci znají jako pedagoga z letních kurzů Setkání s hudbou.



TÁBOR



40 let zkušeností waldorfského pedagoga. Vzácnou návštěvu přivítají v 17 hodin v dětském klubu Janíček. O své zkušenosti a dojmy se s jeho návštěvníky podělí uznávaný waldorfský pedagog, ale také astrolog a umělec ze Švýcarska Ueli Seiler.



Karel Sidon v knihovně. V rámci projektu Spisovatelé do knihoven se v té táborské koná od 19 hodin autorské čtení Karola Sidona, vrchního zemského a bývalého vrchního pražského rabína, dramatika, spisovatele, scenáristy, náboženského myslitele a disidenta.



Hip hop a rap v orionu. Populární táborský Music club se tentokrát stane centrem pro fanoušky hip hopu a rapu. Během večera, který začne ve 20 hodin, vystoupí Haadese. DJ Ilrick, Regie a Jay/Adie.



PÁTEK



NADĚJKOV



Nájemníci pana Swanna. Tradiční bašta ochotnického divadla zve diváky na další pozoruhodné představení. Do sálu hostince U Jandů zavítá v 19 hodin Nájemníci pana Swanna, lépe řečeno herci z domácího souboru Fikar, kteří tento komediální kus nastudovali. Stejné představení se bude hrát v jiné alternaci i o den později (v sobotu 18. listopadu od 19 hodin).



PLANÁ NAD LUŽNICÍ



Koncert kapely Sto zvířat a Jany Jelínkové. Dlouholetá zpěvačka kapely Sto zvířat Jana Jelínková slaví kulaté narozeniny. Do svého programu zahrnula i plánskou Sokolovnu, která bude patřit „Zvířatům“ od 20 hodin. Jejich sólistka představí fanouškům ska své nové povedené album Dáma s čápem.



TÁBOR



Vzpomínka na 17. listopad. Na Žižkově náměstí ožije od 18 hodin historie. Listopadové události v letech 1939 a 1989 připomene vzpomínkový akt se zapalováním svíček. Na tuto událost naváže sledování přímého přenosu Koncertu pro budoucnost z Václavského náměstí, a to na velkoplošné obrazovce u Stánku.





Běh stříbrnou stezkou. Už posedmé se u rozhledny Hýlačka sejdou aktéři populárního Běhu stříbrnou stezkou. Klání zařazená do projektu České unie sportu Sportuj s námi zvou na start závodníky všech věkových kategorií. Organizátoři připravili dvě hlavní tratě s distancemi 6 750m a 4 250m, a také dětské trasy, jejichž délka bude odstupňována podle věkových kategorií. Své centrum najde běh právě u Hýlačky. Prezence k hlavnímu závodu je otevřena od 13 do 13.20 hodin, do dětských kategorií se můžete přihlásit od 13.35 hodin do 14 hodin. Součástí akce je i charitativní běh na podporu dětského domova Radenín, který odstartuje v 16 hodin. Připraven je i bohatý doprovodný program včetně večerní návštěvy rozhledny.



Studentská noc. Aux Café Střelnice sází pro páteční večer na mladé české hity všeho žánru. Večerní zábava se v jeho útrobách rozproudí od 19 hodin.



Čtyři kapely v MC Orion. Po čtvrtečním odlehčeném večeru s hip hopem se táborský Orion ocitne v mohutném a bouřlivém víru punku a hardcore. Od 19 hodin se o to postarají The Oxx (Mělník), Trashsurf (Znojmo), Psychocand (Znojmo) a domácí My Hard Lesson. Následuje afterparty.



VESELÍ NAD LUŽNICÍ



Pietní akt. Vzpomínku na události z listopadu roku 1989 chystají také Veselští. Sejdou se k ní v 17 hodin u pamětní desky na opěrné zdi kostela.



Ochutnávka sýrů. Kulturní dům v 19 hodin opět rozvoní nejrozmanitější druhy sýrových výrobků a také vína, která k nim neodmyslitelně patří. Spoustu informací dostanou návštěvníci od vyhlášeného Jiřího Kopáčka, předsedy Českomoravského svazu mlékárenského.



SOBOTA



TÁBOR



Noc divadel. Táborské Divadlo Oskara Nedbala se chystá prožít mimořádný večer a přizváni jsou všichni ti, kteří si chtějí užít divadelní život z jiného úhlu pohledu. Bohatý program nejrůznějších představení, hudebních vystoupení i výstav ve všech prostorách divadla začne v 17 hodin. V 17.30 hodin se stane jeho součástí komentovaná prohlídka budovy, od 20 hodin až do půlnoci rozezní divadelní klub diskotéka.



Setkání sběratelů. Dům armády v Táboře (Náchodské sídliště) bude patřit už od 7.30 hodin až do 10.30 hodin sběratelům odznaků, pohlednic, modelů, militarií, etiket a dalšího drobného zboží. Chcete-li koupit, prodat či vyměnit, nesmíte na tomto podzimním sběratelském setkání chybět.



Hair párty. Aux Café na Střelnici bude patřit od 19 hodin všem majitelům bujné kštice, ale i těm, kteří si pomohou parukami všech druhů a barev. K tanci a poslechu jim zahraje DJ Mates.



Podzemní drumbác. V Baru Pod zemí ve Špitálské ulici bude pořádně živo. Mejdan The Vinyl Scrapers v režii tří DJ odstartuje ve 21 hodin.



Metal v Bardu. Na pořádný metalový nářez si dojděte do Barda v Palackého ulici. Od 20 hodin se tam chopí otěží kapely Procrastination, Colp a Nephila.



SUDOMĚŘICE U TÁBORA



Taneční zábava. Sobotní večer v sudoměřické restauraci U nádraží se ocitne v režii domácí kapely Princip rock. V jejím podání zazní nové, zánovní i časem ošlehané hity z toho i minulého století. Zábava vypukne ve 20 hodin.



VESELÍ NAD LUŽNICÍ



Taneční večer. Lektoři Hana Stehlíková a Jiří Těhník za doprovodu živé kapely ukážou návštěvníkům kulturního domu, že si nemusejí na plesech či zábavách vystačit jen s valčíkem a polkou. Základy tanců cha-cha, quickstep, jive nebo waltz si můžete osvojit od 20 hodin.



NEDĚLE



JISTEBNICE



Povídání. Další díl setkání v klubovně hasičského domu si vezme pod patronát fotograf a publicista David Peltán. Popovídá o osudu opuštěných a mnohdy už neexistujících starých mlýnů a jiných objektů na Táborsku. Tomuto tématu se v uplynulých čtyřech letech věnoval na stránkách Táborského deníku. Začátek besedy je v 17 hodin.