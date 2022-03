Během soboty 5. a neděle 6. března pojede napříč krajem Vysočina a Jihočeským krajem nadměrný náklad jednoho vozidla. Převážet bude strojírenskou součást z Třeště do Hněvkovic.

"Náklad za doprovodu dopravních policistů bude směřován po silnicích I. a II. třídy, proto připomínáme řidičům, kteří pojedou po uvedených trasách, aby dbali zvýšené opatrnosti a případě potřeby, umožnili bezpečné projetí," uvedl policejní mluvčí Milan Bajcura.

Souprava vyjede v sobotu v 10 hodin ráno z Třeště po silnici II/406 do Kostelce a poté po silnici II/605 do Olešné před Pelhřimovem. Po plánované přestávce budu pokračovat po 22. hodině z Pelhřimova po silnici I/34 na Jindřichův Hradec, Třeboň až do Českých Budějovic. Následně projede krajským městem k Hluboké nad Vltavou, po silnici II/105 až na Hněvkovice.

"Délka nákladu je 23 metrů, šíře 7,2 metru a výška 4,2 metru, proto v některých místech bude třeba při projíždění zatáček nebo obcemi, vjetí do protisměru. Děkujeme za pochopení," doplnil Milan Bajcura.