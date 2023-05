První květnová sobota patřila dobrému jídlu. Zájezdní hostinec U Jiskrů v Kbelnici na Strakonicku připravil akci Zahradní festival. Jde prakticky o pokračování předešlých festivalů s podtitulem Drive – in. První ročník se konal v roce 2020 a byl jednou z možností, jak pokračovat v činnosti i v době covidových omezení. „Letošní ročník má podtitul Walk – in. Otevřeli jsme celý hostinec, tedy restauraci, stodolu, dvůr i zahradu,“ říká majitel hostince Martin Jiskra.

Zahradní festival přilákal do zájezdního hostince stovky lidí | Video: Deník / Petr Škotko

Zájemci mohli ochutnat z mnoha podniků - Klika Kitchen & Coffee & Hotel, Sůl & Řepa, Long Story Short Eatery & Bakery, Výčep, Elegantní dort, Jitka Charyparová alias Mom's Cake, Hope Roastery, Bernard, DaMartie a samozřejmě ze Zájezdního hostince U Jiskrů.

Možnost ochutnat některou z dobrot si nenechali ujít například manželé z Čestic, kteří patří mezi stálé hosty hostince. Pochutnali si na svíčkové a moučnících. „Chutná nám tady, proto sem jezdíme rádi," usmívali se u stolu.

Také Barbora Pešťáková z Českých Budějovic nešetřila chválou. „Vím to z facebooku, tenhle hostinec, stejně jako strakonickou restauuraci Sůl a řepa, která byla také v Pohlreichově pořadu, znám, tak jsem neváhala. A jsem mile překvapena, i když je tu plno lidí, úplně mě to uchvátilo.

Další spokojení strávníci, kteří se tu tentokrát zastavili cestou z Prahy do Plzně, si do hostince navykli jezdit kvůli dobrému jídlu už před lety a tentokrát neváhali si na Zahradní festival místa dopředu rezervovat.

Právě rezervace stolů začíná být v podniku třeba i v době, kdy se nekoná žádná mimořádná akce. Zájezdní hostince U Jiskrů je znám z mnoha akcí a pořadů. Byl například účastníkem kulinářské soutěže Pohlreichův souboj restaurací a v nedávné době se objevil v seznamu 59 nejlépe hodnocených podniků v ČR, v devítce nejlepších na jihu Čech pak toto hodnocení zcela ovládl s téměř 98 procenty hlasů. „Účast v Pohlreichově souboji restaurací vedla k určité změně chování hostů, dostali jsme se mnohem více do povědomí veřejnosti a to se promítlo do nárůstu počtu rezervací. Na druhou stranu zvýšený zájem ale může znamenat, že pokud se na někoho opakovaně nedostane, příště ho to už od návštěvy hostince odradí," myslí si majitel Martin Jiskra.

Takový scénář ale v první květnový den nikoho netrápil, stovky lidí si v hostinci užívaly skvělé jídlo, dobrou pohodu podtrhlo také nádherné počasí.