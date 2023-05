Do světa českého vynálezce Františka Křižíka i do dob, kdy se budovala a spouštěla do provozu Bechyňka, mohou nově nahlédnout obyvatelé a návštěvníci Tábora. Při příležitosti 120. výročí zahájení provozu na unikátní železniční trati Tábor-Bechyně pořádá Národní technické muzeum a Husitské muzeum v Táboře výstavu, která návštěvníkům představuje historii této první železniční elektrifikované dráhy u nás, osobnost „českého Edisona“ Františka Křižíka a příběh motorového vozu Elinka ze sbírky Národního technického muzea. Slavnostní zahájení výstavy s hudebním doprovodem táborských Pouličníků se konalo ve čtvrtek v gotické síni Staré táborské radnice.

Výstava připomíná výročí 120 let založení Křižíkovy Bechyňky. Na čtvrteční vernisáž dorazilo kolem osmi desítek lidí. | Video: Deník/Jiří Dintar

„Moc mě těší, že v Táboře, ve městě, které je spojené s nejstarší železniční elektrickou tratí u nás, můžeme díky spolupráci s Husitským muzeem ukázat výběr z naší bohaté sbírky spojené s osobností vynálezce a podnikatele Františka Křižíka, který se na vzniku trati významně podílel. Návštěvníci uvidí Křižíkovu pokusnou obloukovku, zlatou medaili z elektrotechnické výstavy v Paříži 1881, historické fotografie Bechyňky i dosud nezveřejněný portrét Františka Křižíka a jeho manželky. Při oslavách výročí se pak i letos vydá na svoji trať provozní exponát Národního technického muzea a nejstarší elektrický železniční vůz u nás M 400.001 zvaný Elinka z roku 1903, “ uvedl generální ředitel Národního technického muzea Karel Ksandr.

„Osobnost Františka Křižíka je v Táboře neodmyslitelně spjata s historickým fenoménem jeho Bechyňky, na kterou nedají obyvatelé celého regionu dopustit. Pro Husitské muzeum je tak velkou ctí spolupracovat s Národním technickým muzeem a připojit se k ostatním organizátorům oslav 120. výročí této technické památky. Výstava je rovněž malým, ale vítaným závdavkem možné budoucí stálé prezentace tohoto tématu v Táboře,“ zmínil ředitel Husitského muzea Jakub Smrčka.

U Chotovin začne oprava dálnice D3. Vyjde na 218 milionů

Železniční trať Tábor-Bechyně, o které se uvažovalo už od roku 1874, zahájila provoz 21. června 1903. Dodnes po ní jezdí elektrické vlaky, a přestože se za 120 let mnohé změnilo, zůstává unikátem.

„Výraznou osobností, která přispěla k vybudování první elektrické trati u nás, byl František Křižík. Právě on také řídil během slavnostního otevření motorový vůz zvaný Elinka, který je nyní součástí sbírek Národního technického muzea a za léta své činnosti prošel mnoha změnami. Nejvýraznější je nyní červený nátěr, který vystřídal zeleň rakouských drah. O Bechyňce, Elince a Křižíkovi se dozvíte víc, pokud navštívíte výstavu pořádanou v Táboře do 25. 6. 2023,“ láká za Národní technické muzeum Jan Duda.

Krádež fotky. Svolavatelé demonstrace si s autorskými právy hlavu nelámali

„Bechyňka je významnou technickou památkou. Nejde jen o nostalgickou záležitost, ale vede nás i k inovacím do budoucna. Podívejme se, jaký přístup František Křižík zvolil, již ve své době myslel i na ekologickou stopu. Bechyňka byla ve své době ekologičtější i méně nákladná na provoz než tehdejší parní doprava. Křižík pracoval také s akumulací elektřiny, ukládal ji do akumulátorových polí a z nich pak napájel městské osvětlení. Jeho dráha dokonce umožňovala i rekuperaci, při brždění se elektrický proud mohl vracet zpátky do vedení a pokud po dráze jel další vlak, mohl ji využít. Tyto principy využíváme i v dnešní době, samozřejmě za pomoci počítačů a další techniky, ale již tehdy se je snažil František Křižík přenášet do praktického využití. Inovací totiž není jen to, vymyslet nějaký nový princip, ale i přenést již existující znalost do praxe. A právě v tom je Křižík velice inspirující,“ uvedl během vernisáže ředitel Jakub Smrčka.

Zdůraznil také, že Bechyňka je nejenom významnou technickou památkou, ale také symbolem a mimo jiné i důležitým turistickým cílem. Proto je potřeba popularizovat jak ji, tak i Františka Křižíka.

„Bechyňku je třeba chránit, aby ji nepotkal osud, že se změní trakce a zcela tak ztratí toto technické řešení, které se jinak ve světě užívá jako řešení pro lokální dopravu, která jezdí například na horách, ale zajíždí i do měst. Jedná se o princip jakési vlakotramvaje, o které se dnes ve světle současných předpisů v České republice tvrdí, že to nelze, ale Křižík ve své době nevěděl, že to nejde, a tak to udělal,“ uzavřel Jakub Smrčka.

Smyslůplné bistro dává šanci lidem se znevýhodněním. A sytí táborské studenty

Na vernisáž dorazila zhruba osmdesátka návštěvníků. Dospělé čekal komentovaný výklad o životě a inovacích Františka Křižíka.

Pro děti i jejich doprovod je na výstavě připravena hravá místnost, která čerpá z úspěšné bechyňské výstavy Vynálezy Františka Křižíka. Řada interaktivních prvků představuje rozmanitost oblastí, v nichž se tento elektrotechnický vynálezce, inovátor a podnikatel uplatnil. Vedle elektrického pohonu kolejových vozidel jsou to třeba jeho projekty osvětlení měst a společenských budov nebo elektromotory a generátory. Hlavním posláním výstavy je však probudit v dětských návštěvnících nadšení a touhu objevovat, zlepšovat a tvořit.

„Výstava v Husitském muzeu je moc pěkná. František Křižík by si v Táboře rozhodně zasloužil stálou expozici, například v Trafačce nebo v původní Křižíkově elektrárně. A pokud ne v Táboře, umím si ji představit i v Bechyni,“ zmínila jedna z návštěvnic.