Jak sám českobudějovický umělec prozradil, spolupráce se Správou železnic pokračuje delší dobu. „Oslovili mě, že by rádi vymalovali nádražní podchod, potom mě propojili se samosprávou, která si přála v podobném duchu s místními motivy vymalovat i podchod pro pěší na Chlebov,“ naznačuje.

Vlaky i místní dominanty

Domluvili se, že vytvoří oba podchody, jen s trochu jiným zadáním. Barevně má oba podchody spojovat žlutá, ale přitom má být každý jiný.

„V tom drážním na žlutém podkladu bude vlak s vagony s různými motivy, jako je příroda, knížky, zvířata. Oproti tomu podchod pod tratí je spíše abstraktní s obrazy místních dominant,“ popisuje Daniel Kyncl.

Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová

V tomto částečně proskleném koridoru zpříjemní lidem cestu na druhou stranu kolejiště okénka s typickými soběslavskými stavbami a předměty. „Je tam dvacet obrazů, na každé straně deset, kostel, zvon, kašna, renesanční domy z náměstí a další soběslavská zákoutí. Budou tam i přírodní motivy a třeba i poslední Rožmberk Petr Vok,“ upřesňuje mladý umělec. Nechybí obří oko či srdce.

Barvy i spreje

S prací českobudějovickému grafikovi tentokrát pomáhají i umělečtí sprejeři z Tábora tak, aby byla práce pestřejší a rychleji hotová. „Přizval jsem si na pomoc kolegy z Tábora, kteří pracují pod značkou Jayhill.art. Ti používají spreje a dělají také různé velkoplošné malby na zakázku,“ vysvětluje Kyncl s tím, že jejich prací jsou právě barevné ilustrace v kulatých rámečcích.

Daniel Kyncl, České Budějovice: Je ilustrátor, grafik a rádce, snílek, co se nebojí práce. Jeho malby zdobí i sdílené kanceláře Riegrova51 v Českých Budějovicích, v Praze vymaloval objekt Státní plavební správy. Ilustroval stěnu v Apollobaru v Sezimově Ústí, nebo vytvořil omalovánky pro IGY Centrum a pexeso zvířat pro Safari resort Hluboká u Borovan. Vystudoval počítačovou grafiku, věnuje se také ilustraci. Jeho tvorba spadá pod tzv. techniku mural art, což je tvorba velkoplošných maleb na zdi. K práci využívá hlavně štětce a barvy.

Podchod ve Veselí se mění v umělecké dílo. Galerie Daniela Kyncla nikdy nezavírá

Mezi podobné projekty, které již Daniel Kyncl vytvořil, patří mimo jiné přestupní terminál a podchod ve Veselí nad Lužnicí na Táborsku (2021), či zeď u nádraží v Nové Bystřici na Jindřichohradecku (2023). „Na svou práci mám pozitivní reakce, zatím to ani neničí vandalové,“ podotýká.

Za příležitosti tvořit na veřejném prostranství a zkrášlovat veřejná místa je rád. „Moc si toho vážím, že spolupráce funguje a projekty na sebe navazují. V Soběslavi by mělo být hotovo do konce týdne, do neděle určitě oba dva podchody,“ prozrazuje.

Daniel pracuje hlavně ve stylu mural art, tedy maluje barvami a štětci. Za Jayhill.art zde chlebovský tunel zdobí barevnými spreji Ondřej Kudláček. „Obrazy soběslavských motivů budou ještě ohraničené a budou mít popisky, aby zapadly do celé malby,“ dodává.

Novobystřické nádraží zkrášlila malovaná zeď. Dílo před vandaly hlídají kamery

Kolik padne sprejů neodhadne. „Nelze to určit předem, opakují se tu stejné odstíny, používám chvíli jednu, chvíli druhou. Barvy máme samozřejmě nakoupené v zásobě, aby to vyšlo na celou na zakázku,“ popisuje Kudláček.

Soběslav dobře zná

Odhaduje ale, že na jeden obrázek je třeba deset různých sprejů. „Spotřeba se nedá ale předem odhadnout,“ míní. Soběslav zná dobře, dokonce tu chvíli i bydlel. „Soběslavské motivy se mi dělají dobře, protože to tu znám. I ty pohledy na předloze znám, kouknu se na obrázek a vím, kde jsem. Nemusím se nad tím extra zamýšlet, aby to dávalo smysl,“ přibližuje umělec.

Nový podchod na Chlebov dostává zajímavou výzdobu

Mezi poslední díla skupiny Jayhill.art patří například krásně vymalovaný podchod v táborských Měšicích, hospodu Na Rohlíku v Táboře či vstup do letního kina Hilton v Sezimově Ústí. Nebojí se maleb interiéru, ani na nábytek, často je využívají také firmy pro velkoplošnou reklamu. „Pokud se barva na předmětu udrží, dá se pomalovat všechno. Maloval jsem třeba i piano,“ konstatuje Ondřej Kudláček.