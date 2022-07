Budu pracovat na Krajském úřadu Jihočeského kraje jako vedoucí Odboru hospodářské a majetkové správy, kde jsem vyhrál výběrové řízení. Budu se starat o majetek kraje. Posledního června končím u hasičů a prvního července začínám na novém pracovišti, které ale dobře znám, protože jsem tam často pracovně chodil za vedením kraje, na krizové řízení a podobně.

Už znáte nástupce na post ředitele Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje (HZS JčK)?

Zatím funkci zastoupí plukovník Milan Hořava, můj statutární zástupce a ekonomický náměstek. V průběhu července, tedy v dohledné době se uskuteční výběrové řízení na ředitele HZS JčK.

Třiatřicet let u hasičů, to je doba….

Ano to je, celý dosavadní profesní život. Stejně tak dlouho jsem ženatý. V roce 1989 jsem vstupoval do manželství a ve stejném roce i k hasičům.

Co jste všechno za ty roky zažil?

Bylo toho opravdu spoustu. Ať už jde o organizační záležitosti, či ty zásahové. Mezi milníky v organizační struktuře patří rok 2000, od kdy se datuje novodobá historie hasičského záchranného sboru, kdy vzniklo krajské uspořádání. Bylo těžké přesvědčit lidi, že jde o změnu k dobrému, protože byli na něco zvyklí. Slučovala se operační střediska, která do té doby fungovala okresně. Když jsem nastoupil, byly ohlašovny požáru na každé stanici například ve Svinech, Týně, Suchém Vrbném a podobně. Linka 150 teprve začínala, lidé byli zvyklí volat 33333. Pak se tísňové hovory přesměrovaly na okresy, což všem přišlo divné. Až do dnešní doby, kdy postupně vzniklo krajské operační středisko. Policie, hasiči i záchranka takto centralizovali, aby vše bylo v jednom místě.

V tom vám pomáhají moderní technologie že?

Technologicky šlo vše hodně dopředu, hlavně co se týká geografických informačních systémů, lokalizace volajícího, přišly velké změny. Hasiči se snaží v tom nejkratším čase a v tom nejlepším složení dojet na místo mimořádné události. K tomu je třeba i informační tok, který se díky technologiím urychlil několikanásobně. Doba digitalizace nám nesmírně pomohla. Dneska už lokalizujeme oznamovatele na přesnost několika metrů díky GPS souřadnicím od mobilních operátorů, i když třeba sám netuší, kde se nachází. Lze realizovat videopřenosy a další přímo ze zásahu. Celý integrovaný záchranný systém je tak schopný mnohem rychlejší reakcí než v minulosti.

A zásahové vybavení také za ty léta doznalo změn?

Samozřejmě se vylepšila mobilní technika i veškeré vybavení. Všechno šlo dopředu, a na to jsem opravdu pyšný. Nepořizovali jsme jenom techniku a technologie, ale školili i lidi. Drahé a speciální přístroje se totiž neobejdou bez proškoleného personálu. Všechno jsme se učili obsluhovat a troufám si říct, že máme ty nejlepší v oboru. Hasiči nikdy nezaostávali ve výcviku a nikdy se nebáli novinek. Různé situace jsme cvičili a simulovali, abychom na ně byli připravení společně s policií, záchrankou, hygieniky, veterinární správou a dalšími organizacemi. Umíme zasahovat i infekčních onemocnění jako je covid-19, zasahujeme při ptačí chřipce, africkém moru prasat, zvládáme ukrajinskou krizi, požáry, dopravní nehody, pády letadel, povodně, sesuvy půdy, zemětřesení, tornáda a dalších situace. Tam všude máme své uplatnění a určitě jsem na něco zapomněl.

Zvládnete všechno?

Zatím jsme vždy obstáli, když po nás (hasičích) někdo něco chtěl. Vždy jsme se dokázali adaptovat. Hlavní je, že naši lidé odvádí svou práci rádi. To je alfa a omega mého působení v hasičském sboru, i jinde, aby zaměstnanci chodili rádi do práce a věděli, proč to dělají. Znají své základní poslání a nikdo jim ho nemusí připomínat. A je jedno, jestli jde o lidi v kanceláři, na operačním středisku nebo výjezdové hasiče, všichni směřují k jednomu cíli. Umí reagovat, když se něco stane. Spokojený pracovník je základ toho, že všechno bude správně fungovat. O to jsem se snažil celé ty roky na různých pozicích a doufám, že se mi to povedlo. Když projdu chodbou, vidím lidi na pracovišti i venku, mám ten pocit, že svou prací žijí.

A nemrzí vás to, že odcházíte?

Nemůže mě to nemrzet. Jiné zaměstnání jsem nepoznal, funguji u hasičů celý dosavadní profesní život. Celý život nosím na jednom rukávu státní a na druhém znak profesionálních hasičů. Jsem na to pyšný a vždycky hasičem zůstanu. Ať budu dělat cokoliv, nikdy to z krve ani DNA nevymažu. V hlavě se mi to tak však posunulo, vesmír se pootočil, dostal jsem možnost pracovat jinde. Odešli mi někteří nejbližší spolupracovníci a najednou jsem cítil, že potřebuji ještě změnu. Je mi to líto, ale na druhou stranu se těším na novou výzvu a kolektiv. Budu dělat jinou práci a zase se budu snažit ji dělat dobře. Opustit uniformu je pro mě těžké, v hlavě jí ale neopustím, zůstanu bývalým příslušníkem a dostanu i stejnojmenný odznak. Navíc budu mít právo ve slavnostních okamžicích ji stále oblékat. To mi bude dělat radost.

Jaké projekty se vám podařilo dotáhnout do konce?

Projektům u nás říkáme práce. Uskutečnili jsme po roce 2000 různé mezinárodní projekty v rámci Interreg III C, kdy jsme se mohli pyšnit tím, jak máme perfektně vyřešené krizové řízení a operační střediska. Ve spolupráci s krajským úřadem jsme se srovnávali s nejlepšími státy Evropy, a oni před námi smekali klobouk, kam jsme se dostali.

Na co jste opravdu pyšný?

Určitě na výstavbu operačních středisek, na kterých jsem se osobně podílel, protože jsem šel po linii operačního řízení až do pozice krajského ředitele. I zavedení jednotné tísňové linky 112, kterou jsme ladili do detailů i prakticky. To jsou takové významné milníky nejen u hasičů, ale i součástí propojení záchranky a policie telefonicky i datově. Sdílíme vzájemně informace o zásahových vozidlech, událostech, máme přímé spojení a mezi našimi centry tečou datové věty. Máme společnou radiový digitální síť. Všichni jsme to chtěli a udělali jsme maximum proto, aby to fungovalo.

Vzpomenete nejzásadnější události na jihu Čech, které ovlivnili fungování HZS?

Jako řídící důstojník jsem se účastnil hromadné nehody autobusu u Nažidel v roce 2003, která si vyžádala celkem 20 obětí na životech. Šlo o první velkou jihočeskou hromadnou nehodu, obecně i v republice, která změnila náš pohled na podobné události. Upravovali jsme naše postupy, podle toho, co jsme dělali na místě, protože takové množství zraněných do té doby nikdo nezažil. To nás ohromně posunulo dál v záchranařině.

Nelze vynechat ani povodně z roku 2002, letos si budeme připomínat už 20. výročí….

Povodeň sama o sobě je lokálně špatná pro každého. Nesložitější, co se do zásahů a organizace týče, bylo protržení Metelské soustavy, hrozící nebezpeční protržení hráze rybníka Rožmberk, ucpání různých mostů například v Týně nad Vltavou, kde se pod technologickou lávkou hromadily klády, kde hrozilo její stržení a zalití města a celá řada dalších dramatických situací, které jsme museli řešit.

Co vám taková zkušenost dala?

Neuvěřitelně nás to poučilo. V té době byly nové zákony o krizovém řízení, stavu nebezpečí, nouzovém stavu, to platilo od roku 2001. Nikdo s tím novým řízením neměl do povodní praktickou zkušenost a my jsme v jižních Čechách byli jako první takové situaci vystaveni. Spadly srážky v Novohradských horách, měli jsme ohromné štěstí s hejtmanem Zahradníkem, že jsme na jaře uskutečnili cvičení Zóna 2002 (pravidelné povinné cvičení havarijního plánování Jaderné elektrárny Temelín). Tenkrát se uskutečnilo poprvé podle nové legislativy, sešel se krizový štáb i bezpečnostní rada a vyzkoušeli si fiktivní událost na Temelíně. Reakce krizového řízení pak byla adekvátní i situaci při povodních. Nikdy jsme nepolevili a nic jsme nepodcenili.

Kdo vám pomohl situaci řešit?

Musím vyzdvihnout práci Povodí Vltavy, kdy Ing. František Hladík (ředitel závodu Horní Vltava) tehdy řídil všechny události z pohledu tohoto státního podniku a manipulaci s vodními díly, kaskádou na Vltavě a podobně. Tenkrát se povedlo oddělit dvě povodňové vlny na Malši a Vltavě tak, že se nesetkaly v jeden okamžik. To byl hrozně důležitý moment, to si málokdo uvědomuje. Povodí Vltavy zachránilo obrovské majetky díky manipulaci s vodními díly. I po letech byly velké diskuse, jestli to nešlo udělat jinak. Já jsem tam seděl a vím to, jak byly nádrže a přehrady plné. Oni to z mého pohledu vyřešili perfektně. Budějovice konkrétně, soutok Malše a Vltavy, by dopadly úplně jinak, kdyby se ty povodňové vlny setkaly. Dokázali je časově posunout, jednu vlnu zbrzdit, byť nárůsty hladin z potoků, které nešly ovlivnit, všechno komplikovaly, ale podařilo se to.

Co vás to naučilo?

Například to, že je hrozně důležité znát predikci srážek. Musí fungovat dobrá spolupráce s Českým hydrometeorologickým ústavem, je třeba si předem připravit analýzy toho, kde a kolik srážek má spadnout a jaký asi bude reálný nárůst hladiny toků a umět ty povodňové vlny zmodelovat tak, aby napáchaly co možná nejmenší škody. Protože oni přijdou, nikdo tomu nezbrání, ale jejich následky lze předem korigovat a mírnit. My tak získáme potřebný čas na přípravu, a to už všechno umíme.

Kolik je v kraji hasičských jednotek, nešlo je nasadit všechny najednou?

Číslo se pohybuje kolem 900 včetně dobrovolných. Ty byly všechny postupně v akci, byla to velká škola. Nelze vyslat všechny najednou, protože ony by pracovaly několik dní a pak by je neměl, kdo vystřídat. Musely jsme rozložit síly. To bylo důležité strategické rozhodnutí, které řešilo i to, jakým způsobem se budou měnit. Samozřejmě nám přijeli na pomoc i kolegové z jiných krajů, ale naše jednotky sehrály klíčovou roli. Dokonce nám pomáhali i cizinci, Řekové a Němci. Byla to obrovská zkušenost v tom, jak nasazovat síly a dělit prostředky.

Jaký byl úkol jednotlivých hasičů při povodních?

Ta práce byla v každé lokalitě pořád stejná, jen to bylo plošné. Evakuace, pytlování písku na hráze, odčerpávání vody, čištění propustků od naplavenin, vytahování klád, odstraňování padlých stromů. To se dělá dodnes a tenkrát jsme ji dělali velmi intenzivně v těch několika povodňových týdnech. Uřídit stovky jednotek, tisíce hasičů denně pohybujících se v terénu byla pro nás obrovská zkušenost a škola. Zvládli jsme to ještě ze starých operačních středisek a fungovalo to. Tyto povodně nás v operačním řízení posunuly hodně daleko. Mezi lidmi byla obrovská solidarita, pomáhali si navzájem. Nemůžu říct, že na záplavy rád vzpomínám, ale naučilo nás to mnohé nejen v terénní práci, ale i v koordinaci jednotek v krizovém řízení. Všichni věděli, co mají dělat a co jeden od druhého můžeme čekat. To, co jsme mohli, to jsme udělali. Vodu, ale nezastavíte. Můžete se na ní maximálně připravit, potom samozřejmě vznikla spousta opatření – protipovodňových hrází, poldry.

A naopak se zabýváte i situacemi vzniklými současným enormních suchem že?

Samozřejmě řešíme i sucho, jsou velké a rozsáhlé požáry polních a lesních porostů. Máme novou leteckou techniku, disponujeme drony s termokamerami, která nám pomáhají mapovat terén shora. Vidíme tak, kam se požár síří, kde máme nasazovat jednotky. Díky policii hasíme ze vzduchu vrtulníkem a Bambivakem. Obě techniky se střídají, dron i vrtulník a směřují zásah, to dříve nebývalo. Využíváme techniku a technologie, aby nám pomáhaly a z každého zásahu se poučíme. Každý výjezd je důležitý, když pomohl lidem, navíc si ho potom můžeme ze záznamu i rozebrat a poskytnout i dalším kolegům.

Kdo to všechno zaznamenává a k čemu materiály slouží?

V současnosti máme vlastní dokumentační skupinu, která filmuje z dronu, nebo máme záběry z kamer na přilbách. Točí se na kamery v autech i na mobilní telefony. Jednak sestřihy publikujeme i na veřejnosti, a jednak je využíváme pro vlastní potřeby. Hasiči z různých částí kraje se tak dozví o mimořádných událostech v jiných lokalitách a mohou se z nich poučit a rozebírat. Využíváme je tak pro vlastní edukační účely.

Kraje si navzájem pomáhají při mimořádných událostech většího rozsahu, jak to funguje?

Takové události nás naučily to, že jsme začali sestavovat tzv. odřady. Když se něco stane, tak je umíme vysílat na pomoc do jiných regionů i mimo ČR. Vždy jde o několik aut s vybavením a soběstačné jednotky, které se sami stravují, postaví si zázemí a jsou v podstatě okamžitě připraveni plnit úkoly včetně psychosociální pomoci. Pomáhali jsme tak likvidovat následky ničivého tornáda na Moravě, byli jsme jeden z prvních krajů, který vypravil pomoc.

Máte i speciální jednotky vysílané například k výbuchům?

Dnes si nedokážeme představit, že by u určitých událostí nezasahoval Záchranný útvar HZS ČR, který je zřízen s působností pro celou republiku. Ten je určen ke specializovaným zásahům jako byl například výbuch domu v Lenoře v roce 2019, destrukce budov, rozsáhlé požáry, používají speciální techniku odolnou proti výbuchům. Specifika má i hašení skládek odpadu a dalších objektů, kdy často hrozí ekologické havárie. To vše se musí zabezpečit mimo klasické hašení.

Jak funguje spolupráce s dobrovolnými hasiči?

Na tu jsem velmi pyšný. Například u výbuchu bytového domu v Lenoře byli jako první, místní a volarská jednotka. Udělali tam obrovský kus práce, přijeli na místo, kde byl dům v plamenech, lidé vyskakovali z oken, bylo tam mnoho zraněných, panoval tam chaos a panika, ozývala se série výbuchů a dům se rozvalil. Dobrovolní hasiči zde fungovali úplně skvěle, když jsme přijeli, byli základní věci hotové. Dobrovolní hasiči jsou naši velcí pomocníci kdykoliv a kdekoliv. Čím více je školíme a vzděláváme, tím je to lepší pro nás i obyvatelstvo, které chráníme a zajišťujeme bezpečí společně. Velmi často se jejich vybavení a nasazení neliší od profesionální jednotky.

Vzpomenete si na novodobém problémy, které bylo nutné zajistit třeba v období pandemie koronaviru?

Najednou jsme museli jet měřit teploty řidičů na hranice, museli jsme zřizovat odběrové stanoviště, shánět stany pro lidi a jejich vytápění, kontejnery, transportovat materiál, testy, roušky a další. Tipovali jsme hasičské zdravotníky, kteří pomáhali na odběrových místech, v nemocnicích, trasovalo se pro hygienu. Prováděly se rozsáhlé desinfekce objektů. Bylo to hektické, každý den přinesl něco nového. Denně se konaly porady, v noci, řešili jsme situaci ve sboru, onemocnění, doplňování stavů a jednotek. Každý dělal všechno, co bylo třeba. Ukázala se naše mentalita, že to máme v krvi a v hlavě. Využili jsme efektivně veškerý lidský potenciál, aby vše fungovalo. Navíc to trvalo poměrně dlouho.

Sotva skončilo toto období, začala válka na Ukrajině a další úkoly?

Ukrajinská krize je další kapitola pro nás hasiče. Kromě logistických činností a převozu uprchlíků jsme při vzniku Krajského asistenčního centra pomoci (KACPU) na letišti řešili nouzové náhradní ubytování migrujících osob. Do dneška se o to staráme, a to už trvá několikátý měsíc. Nikdy jsme nemuseli řešit tak obrovskou migrační vlnu, vždycky jsme se na něco podobného připravovali a plánovali. Stalo se to poprvé a všichni jsme se s tím popasovali velmi dobře v jižních Čechách určitě, ať se to týká práce pana hejtmana, krajského úřadu, policie, armády, hygienické stanice, úřadu práce, odboru azylové a migrační politiky, zdravotních pojišťoven, humanitárních organizací, překladatelů a dalších dobrovolníků.

Hasiči neřeší jen požáry, povodně, polomy či nehody. Jejich záběr je daleko širší?

Samozřejmě, jsou věci, které umíme a které se učíme. Pomáháme veterinární správě při likvidaci drůbeže zasažené ptačí chřipkou, hygienické stanici během covidu, dalším složkám během migrační vlny. Vždycky obstojíme, neslyšel jsem kritiku, spíše samou chválu. Za to jsem svým lidem moc vděčný, protože pro ně osobně je to profesně namáhavé, a pro jejich rodiny dvakrát tolik. Nejsou často doma, nemají volné víkendy, nemají běžný rodinný život, jak ho prožívají lidé, kteří nepracují v záchranných složkách.

Jaká vám zůstane nejmilejší vzpomínka na hasiče?

Určitě jich bude více. Jde o situace, kdy se kolektiv sešel v klidu a míru a nemuseli jsme nic řešit, převládal pocit z dobře vykonané práce. Nikdy nezapomenu na slavnostní rozsvěcení naší věžičky na budově HZS na Pražské třídě v Českých Budějovicích. Jako jedni z mála ve městě tu máme totiž i věžní hodiny, o které se staráme. Věž jsme rekonstruovali a slavnostně nasvítili, udělali jsme si takové setkání. Bylo to v zimě před Vánoci, holky donesly cukroví, měli jsme nealkoholický punč, setkali jsme se na dvoře u toho rozsvícení. Zrovna sněžilo a zpíval nám pěvecký sbor, to je okamžik, na který nikdy nezapomenu. Ve věžní cibuli jsme našli navíc vzkazy budoucím generacím, tak jsme tam přidali i ty své.

Co vám bude nejvíc chybět?

První, co mě napadne, je uniforma. Samozřejmě také kolektiv, lidi kolem mě, s kterými jsem dlouho pracoval. Mám svoje lidi hrozně rád, vím, že za bezpečnost veřejnosti dají opravdu ruku do ohně.

Jaký jste měl nejsmutnější okamžik?

O tom se těžko mluví a ani se mi nechce. Buď když vám zemře blízký kolega, nebo když obětí mimořádné události jsou děti. Byl jsem u toho a to jsou hrozné okamžiky.

Kdo vás nejvíce ovlivnil?

Můj bývalý nadřízený na republikové úrovni generálmajor Miroslav Štěpán, který v roce 2000 nově konstituoval sbor a plukovník Josef Blažek, můj předchůdce a bývalý nadřízený na krajské úrovni.

Kterého setkání si v profesním životě nejvíce vážíte?

S předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Danou Drábovou. To je pro mě významná osobnost, která mě i mentálně ovlivnila. Má v hlavě vše srovnané a má inspirující životní názory. Mám ji rád a doufám, že i ona si mě váží. Myslím, že máme oboustranně dobrý vztah. Také jsem se potkal s hasiči a velitelem, kteří zasahovali po teroristickém útoku na newyorská dvojčata, to byla také velká čest. Obecně rád poznávám pracovité lidi, kteří jsou oddaní své práci.

Co děláte ve volném čase?

Od roku 2013 hraji ochotnické divadlo v Divadelním souboru J. K. Tyl České Budějovice. Nejradši mám představení Světáci. Když hraji, zapomenu na starosti, trampoty a úskalí běžného života. Jsem ta postava, jsem fasádník a jdu se bavit do baru. Jsem šťastný. Žiju jen Gustavem Prouzou, kterého ztvárňuji.

Jezdím na kole, ale mám moc rád i pěší turistiku, mám psa, jezevčíka, tak s ním vyrážíme na dlouhé vycházky.

Jaký je váš nejoblíbenější film?

Láska nebeská, asi.

Máte rád knížky, čtete?

Ano, detektivky, jsem rád napnutý až do konce.

Nejoblíbenější jídlo a pití?

Mám rád špagety a čaj. Ne, ne dohromady. (smích)

Co máte rád v jižních Čechách?

Jsem patriot, mám je rád celé. Jsem pyšný na náš kraj, nejradši mám Šumavu a Pošumaví, odkud pochází maminka. To je srdeční záležitost, místa kolem Vimperka.