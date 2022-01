Každý ze soutěžících měl dva pokusy, délka hodu se počítala od konce kmene. Jako každý rok se hlavně řešila technika: je lepší stromek házet jako oštěp? Vrchem? Spodem? Nebo s otočkou jako při vrhu koulí?

Muži:

1. Jan Moravec - 8,84 m

2. Jiří Hesoun - 8,46 m

3. Tomáš Červenka - - 8,19m

Ženy:

1. Lucie Ježková - 5,57 m

2. Markéta Hartmanová - 5,14 m

3. Lucie Petrovičová - 5,04 m

Děti do 15 let:

1. Ondřej Bílek - 6,31 m

2. Eva Zuzková - 6,28 m

3. Adam Duda - 5,81 m

Děti do 10 let:

1. Matěj Diňa - 5,62 m

2. Vladimír Červenka - 5,40 m

3. Matyáš Boušek - 5,0 m

Děti do 5 let:

1. Valentýna Moravcová - 2,84 m

2. Vojtěch Kropáček - 1,44 m

3. Rozálie Chudožilová - 1,32 m

Na nejmenší účastníky čekaly malé lehké stromky, dospělí si mohli vybrat ze středních i větších velikostí. Každý si mohl přinést buď stromek vlastní, nebo použít jakýkoli z přichystané hromady.

"Nápad uspořádat soutěž v hodu vánočním stromkem se zrodil před zhruba třinácti lety v hospodě, když jsme přemýšleli, co dělat v lednu, čím lidi pobavit. Také jsme si říkali, že po Novém roce vypotíme vánoční cukroví. Zpočátku to byla zábava pro dospělé, ale postupně je tu čím dál více dětí,“ přiblížil počátky akce jeden z organizátorů, dobrovolný hasič Petr Kropáček.

Letošní ročník označil jako vydařený. "Účast máme tentokrát přes sto lidí, běžně bývá kolem osmdesáti," dodal.

Nejdál dohodil třiatřicetiletý Jan Moravec, původně z Čížové, nyní z Písku. Stromek dolétl téměř devět metrů daleko. "Z prvního místa má člověk vždycky hezký pocit, takže jsem rád. Hlavní je, že to byla povedená akce a všichni se dobře bavili," vysvětlil se smíchem. Letošní soutěže se účastnil již pošesté.

"Jednou se mi už povedlo vyhrát, ale jinak jsem se nikdy ani neumístil. Letos je to podruhé," dodal s tím, že za nejdůležitější považuje dobře okoukat taktiku od soupeřů. "Stejně je to ale hlavně o štěstí," uzavřel.

OBRAZEM: Tříkráloví koledníci vyrazili do ulic Tábora