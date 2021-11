V sobotu 6. listopadu se zde konalo slavnostní představení nového areálu a podívat se přišly stovky lidí všech generací. Největší pozornost poutaly právě atrakce a relaxační prvky. "Je to moc hezké a myslím si, že tohle v Třeboni opravdu moc chybělo. Jsme pravidelnými návštěvníky lázní a tohle je nádherný bonus. Těšíme, až sem vyrazíme," řekla obyvatelka města Kamila Zánovcová.

Investice, kterou vedení radnice začalo plánovat na začátku současného volebního období, přišla na 140 milionů korun. "Lázně jako majitel movitého majetku přispěly částkou 23 milionů, kraj poskytl 10 milionů korun. Zbytek hradí město ze svého rozpočtu. Každý rok jsme vyčlenili částku 30 milionů korun. Jako když si rodina šetří na auto," řekl starosta města a jednatel Slatinných lázní Třeboň Jan Váňa.

Podle jednatele Slatinných lázní Třeboň Viléma Kahouna bude provoz celoroční vyjma vířivek, které by mohli návštěvníci využívat od března do prosince. To podle něj představuje také vznik dalších pracovních míst.

A na jaký komfort se mohou návštěvníci těšit? Tak například dětské brouzdaliště bude mít teplotu kolem 30 stupňů Celsia, dva relaxační bazény, z toho jeden v podzemí, 25 a 34 stupňů Celsia.

Lázně Aurora vznikly v roce 1975 jakou součást do té doby působících Bertiných lázní (dříve Lázně Berta). Ty jsou spojeny především s učitelem, kronikářem a váženým měšťanem Václavem Huckem, který na svém pozemku u Zlaté stoky otevřel v květnu 1883 nové lázně. Hlavním motivem jeho velkorysého činu byla nemoc jeho dcery Berty, jejíž jméno nese moderní sanatorium i dnes.