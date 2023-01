Táborský starosta Štěpán Pavlík v úvodní řeči poděkoval strážníkům za jejich práci. „Prokazují při své dennodenní činnosti blízkost veřejnosti, byť je to leckdy složité,“ vyzdvihl.

„Vážím si toho, že máme přízeň našich občanů v Táboře. Vím, že to není vždy jednoduché, ať už z jejich či z naší pozice. Jsme tady už třicet let, co městská policie funguje pro veřejnost. Je to dlouhá doba, během níž se zákon o obecní policii velmi turbulentně vyvíjel. Za dobu naší existence měl 22 novel,“ uvedl velitel táborských strážníků Petr Svoboda.

Vzpomněl také na dobu před několika lety, kdy Tábor řešil velký problém s bezdomovci. „Bývala období, kdy jsme měli na stanici několik desítek litrů bílého vína, odebraného bezdomovcům z Husova parku a dalších lokalit během jejich alkoholového opojení, a zároveň docházelo k desítkám odvozů na záchytnou stanici,“ připomněl.

Poděkoval také svému týmu třiceti spolupracovníků. „Vzájemná spolupráce je pro nás strašně důležitá. Není to o jednotlivcích, ale o týmu, který musí fungovat. A já jsem hrdý, že můžu vést takovou skupinu lidí, která dobře funguje a pracuje ve prospěch města Tábora,“ uzavřel Petr Svoboda.

