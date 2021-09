V divadle však nezaháleli a kromě chystaného programu pro následující rok připravili edukační program pro děti, který je zábavnou formou seznámí se vznikem a vývojem divadla od pravěku až do do období renesance.

Poté, co starosta Štěpán Pavlík slavnostně otevřel zrekonstruovaný předprostor divadla, si diváci mohli vychutnat vystoupení výjimečné osobnosti českého nového cirkusu Elišky Brtrnické, akrobatky a vzdušné choreografky, která se snaží najít jinou tvář pohybu ve výškách hledáním různých tvarů a forem vzdušné hrazdy.

Nově zrekonstruovaný předprostor Divadla Oskara Nedbala za 1,6 milionu už je otevřen. Při jeho uvedení do provozu si diváci užili akrobatické vystoupení i koncerty.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.