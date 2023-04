Táborská nemocnice se může od začátku března pochlubit zbrusu novým skiaskopicko-endoskopickým pracovištěm. V nově zrekonstruovaných prostorách pavilonu C funguje nyní na jednom místě soustředěná technika umožňující moderní endoskopické výkony v oblasti zažívacího traktu navigované radiologickou a ultrazvukovou technikou.

Táborská nemocnice má nové skiaskopické pracoviště za 25 milionů. | Video: Deník/Jiří Dintar

Základem je zcela nový plně digitální skiaskopicko-skiagrafický multifunkční komplet s C ramenem od firmy Siemens Healthcare v hodnotě necelých 13 milionů korun.

"Nové pracoviště umožňuje především vyšetřování a léčbu onemocnění jícnu, žaludku, tenkého i tlustého střeva, jater, žlučových cest a slinivky břišní pomocí kombinace miniinvazivních metod endoskopie, sonografie a radiologie. Kvalita nového rentgenového přístroje nyní dovolí přesné navádění jednotlivých zákroků a kombinaci různých potřebných technik," uvedl ředitel nemocnice Ivo Houška.

Pracoviště navazuje nově na endoskopickou ambulanci gastroenterologické interny, jejíž personál bude prostory nejvíce využívat pro své pacienty ve spolupráci s pracovníky oddělení radiologie. Lze jej použít ale i na vyšetřování a léčbu chorob plicních, urologických, pediatrických, ortopedických, neurologických i cévních.

"Pro pacienty nejen okresu Tábor, ale i širšího okolí bude nyní kvalita zdravotní péče v této oblasti v souladu s nejnovějšími evropskými trendy," dodal ředitel.

Nový skiaskopicko-skiagrafický přístroj byl podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje sedmi miliony korun. Stavební úpravy prostor realizovala firma Pradast, celková cena stavebních prací činila necelých dvanáct a půl milionu korun.

Zdroj: Deník/Jiří Dintar

Slavnostního otevření se v úterý odpoledne zúčastnilo kolem dvacítky hostů, mezi nimiž nechyběl například hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba, senátoři Marek Slabý a Tomáš Fiala, bývalá hejtmanka Ivana Stránská či bývalý senátor Pavel Eybert.

"Máme v kraji poměrně unikátní koncept sedmi nemocnic. Každá je trochu jiná, každá je v jiném konci kraje, jinak osídleném; a potřebuje tedy trochu něco jiného. My do nich jako kraj musíme investovat, a jsem rád, že peníze směřují do všech jihočeských nemocnic," podotkl při slavnostním otevření nového pracoviště hejtman Martin Kuba.