„Objevili jsme před lety na internetu takové recesistické video s čarodějnicí, a to nás inspirovalo. Napadlo mě, že když Petr jednokolku má, tak by to mohl zkusit. Chceme hlavně potěšit a vyčarovat lidem na tváři úsměv,“ uvedl Lukáš Novotný.

„Děláme to pro zábavu lidí, ze srandy. První rok jsme to chtěli jenom zkusit a ono se to chytlo. Druhý rok už na nás čekaly děti na náměstí, a tak jsme se rozhodli pokračovat. Dostalo se to do povědomí lidí, což nás těší. Teď už se z toho pomalu stává tradice,“ doplnil ho Petr Nováček.

Na Žižkově náměstí už na ně čekaly desítky dětí, které se společně s trojicí s chutí fotografovaly.