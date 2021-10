Parní lokomotivou Čtyřkolák se mohli návštěvníci svézt z Tábora do Chýnova a zpět. Bohužel v průběhu dne došlo k poruše, zaskočit ji tak musela jiná lokomotiva, přezdívaná Bardotka či Mračoun. Návštěvníci se mohli svézt i historickým motorovým vozem Kachna. Kromě toho je čekal bohatý doprovodný program: výstava lokomotiv a vozů, včetně Křižíkova vozu Elinka nebo elektrické lokomotivy Koloběžka.

Hasičskou parní stříkačku z roku 1892 představili v provozu táborští dobrovolní hasiči. Jedním z nich byl i Jiří Krejčí mladší. "Do Tábora byla zakoupena v roce 1893 za 3700 zlatých, což na tehdejší dobu byly velice pěkné peníze. Stříkačka pak sloužila zhruba do doby druhé světové války. Na chvíli se pak přestěhovala do muzea v Bechyni, k nám do Tábora se vrátila při příležitosti našeho 145. výročí , tedy v roce 2013. Stříkačka dokáže při tlaku devíti atmosfér přečerpat během hodiny přibližně tisíc litrů vody," vysvětlil.

Model parního stroje (pohánějící flašinet) představil jeho konstruktér Ladislav Šedivý. "Jedná se o parní lokomobilu, stacionární parní motor, který se sám nepohybuje. Na pole se tak musel dovézt. Podobné se používaly zhruba do dvacátých let minulého století, kdy je začaly střídal petrolejové a benzínové stabilní motory. V zemědělství se využívaly k celé řadě činností. Umí to totiž všechno: orat, mlátit, zkrátka podle toho, jaký se k tomu připojí další stroj. Ten můj je tedy pouze model, ty skutečné byly zhruba pětkrát větší," vysvětlil Ladislav Šedivý, který na jeho výrobě strávil zhruba rok. "My, co nejsme ženatí, máme toho času na podobné hraní relativně víc," uzavřel se smíchem.

K vidění byl také osobní automobil prezidenta Edvarda Beneše, výstava Velorexů či výstava o historii železnice. Zájemci se mohli podívat také na modelové kolejiště v remíze v Táboře. Nechybělo ani hudební vystoupení, o zábavu se postarala kapela Švejk-band.