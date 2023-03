Tábor se chystá výrazně posílit kamerový systém městské policie. Nově by měl hlídat dalších osm lokalit, celkové náklady se mají šplhat ke dvěma milionům korun. Radnice na ně využije peníze z fondu pokut za dopravní přestupky. Nové kamery by se měly objevit především v centru města a poblíž obchodních zón.

Už nyní přitom hlídá bezpečí v ulicích v Táboře 61 kamer, z toho 26 kamer je otočných a zbývajících 35 pevných. Kamerový systém provozuje Tábor už od roku 2001 a za tu dobu se už mnohokrát osvědčil. Loni dostala městská policie 175 žádostí o záznam z kamer. Ve 41 procentech se jednalo o podezření z trestného činu, v 59 procentech o podezření z přestupku. Policistům strážníci předali za loňský rok kolem čtyř tisíc hodin obrazového záznamu.

Na pondělním jednání zastupitelů představil chystaný záměr na rozšíření městského kamerového systému strážník a zároveň zastupitel Miroslav Ryba. O kamerový systém městské policie se stará už zhruba deset let. "Kamery využíváme ke sledování ulic v reálném čase. Operační pracovník, který má právě službu, dohlíží na aktuální situaci ve městě. Pokud vyhodnotíme nějaký incident, který zaslouží naši pozornost, na místo vyšleme hlídku strážníků," uvedl Miroslav Ryba.

Ve větší míře je kamerový systém využíván například při městských slavnostech či setkání fotbalových fanoušků. "Kamerový systém je nenahraditelnou součástí úkonů vedoucích k odhalování původců trestné činnosti i závažnějších přestupků. Jsem přesvědčen, že investice do takového systému jsou obhajitelné a nanejvýš vhodné," tvrdí dlouhodobě Miroslav Ryba. Do systému může vstupovat pouze oprávněný pracovník městské policie.

Síť označil z hlediska bezpečnosti přenosu za velmi robustní, operační stanoviště kamerového systému se nachází jak na služebně městské, tak i státní policie. "V případě státní policie se jedná o sekundární pracoviště s právem měnit záměry otočných kamer. Obrazová data se ukládají na služebně městské policie," upřesnil.

Šéf táborských strážníků Petr Svoboda se také jednoznačně řadí k zastáncům kamerového systému. "Úplně kriminalitu kamery sice nevymýtily, ale snížily. Také zvýšily objasněnost případů," uvedl jeho hlavní výhody již před lety, krátce po zavedení systému.

Se záměrem na posílení kamerového systému ve městě souhlasí i opozice. "Chtěla bych poděkovat všem, kteří se podíleli na tomto projektu. Jsem přesvědčena o tom, že cokoli uděláme pro zvýšení bezpečí v táborských ulicích, je správné," uvedla opoziční zastupitelka Olga Bastlová.

Jedním z míst, u kterého veřejnost volá po větším dohledu, je nábřeží Jordánu. "Nábřeží je především sezónní záležitostí. V letním období je tam více incidentů. Naposledy se tu kamera instalovala u restaurace Černá perla. V prostoru dopravního hřiště tedy máme kameru. Velkým limitem je však množství zeleně a horší osvětlení. Druhou rovinou je pak to, že lidé v Táboře nechtějí být pod permanentním dohledem kamer a chtěli by mít také nějaké intimní prostředí," uvedl velitel táborských strážníků Petr Svoboda během zasedání zastupitelstva. Zdůraznil také, že kamery se nacházejí jak na nábřeží Jordánu, tak u dopravního hřiště i autobusového nádraží. "Určité pokrytí tohoto prostoru tak máme," doplnil.

Tábor si první kameru pořídil v roce 2001, jejím úkolem bylo hlídat prostranství u nádraží. Zakrátko přibyly další tři – na Křižíkově a Žižkově náměstí a u finančního úřadu. Cestu na výsluní neměl systém jednoduchou. Mezi zastupiteli se při jeho zavádění šířily i obavy, že u pachatelů vzroste agresivita a brutalita. Že ve snaze, aby rychle zmizeli z místa činu, nebudou brát ohledy na život a zdraví lidí a že se budou důmyslněji maskovat. To se však nenaplnilo.

Naopak se volání po jeho rozšíření ozývalo mnohem častěji. Například prostor kolem autobusového a vlakového nádraží se opakovaně stával místem, na které si Táboráci stěžovali kvůli obavám o svou bezpečnost. Přilehlý Husův park si oblíbily skupinky bezdomovců a několikrát se stal svědkem jejich vzájemných konfliktů, někdy i rvaček.

Zhruba před rokem proto došlo k instalaci sedmi bezpečnostních kamer za necelých půl milionu korun. "Městský kamerový systém doplnila jedna otočná kamera nad hlavním vchodem do budovy, po dvou kamerách je na nástupištích MHD a dvě budou sledovat budovu zezadu směrem k Jordánu,“ upřesnil při jejich instalaci mluvčí radnice Luboš Dvořák.

Kromě města Tábor nechala nainstalovat pět kamer také dopravní firma Comett Plus. Čtyři do interiéru autobusového nádraží, jednu pak ven směrem na odstavné parkoviště autobusů směrem do Valdenské ulice. "Svůj vlastní kamerový systém provozujeme už zhruba deset let, rozhodli jsme se ho proto vylepšit novými kamerami s kvalitnějším rozlišením," uvedl tehdy ředitel divize autobusové dopravy Aleš Melich.