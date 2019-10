Uniformovaní vojáci, policisté, hasiči a celníci si také společně připomněli patnáct let od vzniku pěší roty Aktivních záloh nesoucí jméno brigádního generála a legionáře Františka Vávry, a to za účasti představitelů Senátu České republiky, Armády ČR, Policie ČR, čestné jednotky Posádkového velitelství, hejtmanky Jihočeského kraje a primátora města Jiřího Svobody.

Mluvčí Krajského vojenského velitelství České Budějovice Miroslav Lyga k slavnostnímu aktu doplnil: „Dnes tu proběhne slavnostní nástup pěší roty, která oslaví při Krajském vojenském velitelství (KVV) České Budějovice patnáct let vzniku. Také chceme, aby veřejnost věděla, že tady v Budějovicích vojáci jsou, že jsou to sice dobrovolníci, ale jsou stejně důležití pro obranu státu jako profesionální vojáci. Přizvali jsme k tomu i další jednotky ozbrojených složek,“ okomentoval mluvčí.

Slavnostní nástup chválila příchozí Marie z Českobudějovicka. "Líbí se mi to. Mám tu vnoučka, je to strakonický voják, tak jsem se přišla podívat," řekla. "Tato akce je dobrá připomínka svátku, je to přehlídka všech. Přemýšlím do budoucna, že bych pracoval u policie, ale ještě nejsem rozhodnutý," uvažuje Jan z Českých Budějovic.

Krajský policejní tiskový mluvčí Jiří Matzner uvedl, že je to poprvé od roku 2008, kdy bude v Budějovicích občanům prezentována armáda, jihočeská policie, hasičský záchranný sbor a celní správa. Na náměstí tak dohromady vystoupilo 150 uniformovaných příslušníků armády, hasičského sboru, policie a celníků.