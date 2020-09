Ve středu 15. září začala rekonstrukce unikátní národní, kulturní a technické památky na Táborsku. Jediný zachovalý empírový most v Čechách, který spojuje břehy Lužnice u městyse Stádlec a Dobřejice, pomalu ale jistě rozebírají dělníci. Opravy mají trvat do konce listopadu a Jihočeský kraj vyjdou na 10,2 milionu korun.

Stádlecký most od roku 1975 spojuje břehy řeky Lužnice u městyse Stádlec a obce Dobřejice. Poslední dochovaný empírový řetězový most u nás původně překlenoval Vltavu u Podolska. Nyní se dočkal celkové rekonstrukce. | Video: Lenka Pospíšilová

Jak informoval ředitel Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Jan Štícha, první část rekonstrukce zahrnuje demontáž kovových spojovacích prvků a původních mostin. „Z nich se budou fyzicky odstraňovat plodnice dřevokazných hub, chemicky se ošetří, aby se zabránilo šíření výtrusů hub do okolí. To samé se týká i podélníků, na nichž jsou mostiny ukotveny. Nicméně z těch by část, která není napadena, měla zůstat původní,“ popsal postup.