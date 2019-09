Našel se i atlet, který koupil patronát k více než dvěma desítkám červených sedadel. „Zaplatil jsem za zesnulé,“ říká Jan Janát a připojuje, že když dostal tento nápad, myslel, že se připojí další.

Sám teď uvažuje, že by ještě koupil jmenovku v příštích letech mladým běžcům, kteří by v kraji zvítězili na „jeho“ disciplínách. „Musím to ještě domluvit s panem Coufem, trenérem atletů,“ dodává běžec, který dva roky nebyl poražen v přespolních bězích a držel 41 let krajský rekord v chůzi na tři kilometry.

Novou tribunu si přišla prohlédnout řada sokolů, například Daniela Škopková. „Prokouklo to. Bylo už zapotřebí s tím něco udělat,“ okomentovala změnu. Doprovázely ji Jaroslava Bendíková, jejíž vnučka už také závodí, a Růžena Smolíková z atletického Koh-i-nooru, která se ráda přišla podívat na konkurenci.

Sedačku na tribuně si zaplatili třeba i rudolfovští dobrovolní hasiči. Podle jejich člena Pavla Hanuse je to i díky tomu, že na stadionu v roce 2012 spoluorganizovali mistrovství republiky v požárním sportu a vedle atletického oválu potřebovali i travnatý povrch. „Podobný stadion, aby na něj pustili, v Budějovicích není,“ řekl Pavel Hanus a zavzpomínal, jak tehdy pod děravou střechou museli při dešti věci zakrývat plachtami.

Ve sboru nebyl s příspěvkem problém. „Míra Novotný, jeden ze starších členů, řekl, že sem chodil běhat a musíme to podpořit,“ zmínil s úsměvem Pavel Hanus.

Na rekonstrukci tribuny a bočních věží za celkem 56 milionů korun s DPH přispělo nejvíce ministerstvo školství, a to téměř 20 milionů, díky kraji a městu připutovalo po 12 milionech a na zbývající díl si vzala jednota půjčku.