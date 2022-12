„Máme k dispozici ošacení a boty pro všechny věkové kategorie, kočárky, postýlky, autosedačky pro děti, hračky a také třeba nádobí, zkrátka všechno, co jsme schopni do prostor Šatníku vměstnat,“ uvedla předsedkyně MAS Krajina srdce Monika Smetanová.

Právě MAS Krajina srdce provozuje s podporou táborské radnice toto nové ošacovací středisko. Město totiž spolku bezplatně poskytlo prostory na dobu neurčitou. „Je to náš miniaturní příspěvek, kterým jsme pomohli této aktivitě vzniknout,“ uvedl táborský starosta Štěpán Pavlík.

Zdroj: Deník/Jiří Dintar

Ošacení i další věci si v Šatníku může vyzvednout každý, kdo to potřebuje, a to bez jakéhokoliv potvrzení o hmotné nouzi, bez omezení počtu kusů na osobu, samozřejmě v přiměřeném množství. Pomoc je určena všem bez rozdílu věku.

„Máme tu kromě oblečení a potřeb pro děti v podstatě všechno, co jiní lidé už doma nepotřebují a vyřazují to po generálním úklidu domácností. Byla by škoda, ba i hřích, kdyby věci, které ještě mohou sloužit a jsou funkční, končily spolu s odpadky v kontejnerech. Náš Šatník je něco jako funkční recyklace,“ sdělila Monika Smetanová.

Příchozí zůstane v naprosté anonymitě. Není nutné předkládat doklady totožnosti, zprávy ze sociálky nebo úřadu práce, nelustruje se příjem domácnosti, poskytnutí materiální pomoci probíhá diskrétně, a právě v tom je pomoc odlišná třeba od Českého červeného kříže nebo Charity. Šatník tak vhodně doplňuje nabídku sociální pomoci na Táborsku. Během čtyř dnů zkušebního provozu Šatník navštívilo i bez propagace už 46 lidí. Provozní doba Šatníku je v pondělí a ve středu od 9 do 12 hodin.

Zástupkyně táborského Českého červeného kříže Naděžda Markvartová při slavnostním otevření Šatníku připomněla, že i jejich spolek pomáhá sociálně potřebným provozováním podobného ošacovacího střediska. To se od září nachází v novém prostoru na adrese Kpt. Jaroše 3106 v Táboře za Zubatkou.

„Kontakt s dobrovolníky mi v mnohém otevřel oči. Zjistila jsem, že celá řada dobrovolníků se nachází v sociální nouzi, mnozí z nich sami potřebuji pomoc a přitom u nás pomáhají ostatním. Je to neuvěřitelný projev solidarity, který jasně dokazuje, že v naší společnosti žije hodně lidí s velkým a dobrým srdcem. Díky nim mi otevření Šatníku dává mnohem větší smysl a jsem moc ráda, že i prostřednictvím naší organizace MAS Krajina srdce se k těmto lidem mohu připojit," uzavřela Monika Smetanová.

INFOBOX:

Provozní doba Šatníku v ulici Dukelských bojovníků je v pondělí a ve středu od 9 do 12 hodin. V prosinci sem lze zajít naposledy ve středu 21. 12. Zavřeno bude až do 3. ledna 2023, znovu se otevře 4. ledna 2023.