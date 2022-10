VIDEO: Pekelná jízda nadchla fanoušky metalu. Už poosmnácté

Již poosmnácté mohli fanoušci tvrdší hudby navštívit tradiční mladovožickou Pekelnou jízdu. Hudebním nadšencům pak organizátoři v klubu High Ground naservírovali koncert v podání kapel Törr, Nine Six Nine a Psychohlína.

Pekelná jízda nadchla fanoušky metalu už poosmnácté. | Video: Deník/Jiří Dintar