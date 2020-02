Tahač s neobvyklým nákladem mířil na hradecké nádraží úzkokolejky.

Vedoucí oprav Jan Píšala z Jindřichohradeckých místních drah, kterým vozidlo patří, přesun vozu popsal: "Jedná se o motorový vůz M27.004, který na jaře 2018 měl ve Včelničce nehodu s traktorem. Při té nehodě bylo poškozeno čelo vozu. Protože vůz chceme v letošním roce zprovoznit, tak na něm potřebujeme dokončit opravu, která bude probíhat v Kamenici nad Lipou ve znovuzrozené dílně našich úzkokolejek. Proto jsme vůz převáželi z Českých Budějovic, kde doteď byl a kde se dělaly nějaké vyvařovací práce, zpátky do Hradce. A v nejbližších dnech motoráček převezeme do Kamenice, kde ho na několik měsíců zavřeme do dílny. Poté by snad měl vyjet na koleje jako funkční."