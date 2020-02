Více než dvacet let pomáhá táborský Cheiron dětem a mládeži. Komunitní centrum v Děkanské ulici za Žižkovým náměstím je nabídkou i kvalitou svých sociálních služeb vyhlášené. Dosud však přicházela zkrátka mládež ze sídliště, kde fungovala pouze terénní služba. To se změnilo, když ve Světlogorské ulici Cheiron slavnostně otevřel své nové nízkoprahové centrum pro děti a mládež BejVák.

Nabídnou aktivity

Podle ředitele Romana Vargy se první nápad na nové centrum začal rodit před zhruba čtyřmi lety. „Cítili jsme, že to Sojčák potřebuje. Na sídlišti totiž žije plno mladých, kteří neměli do čeho píchnout,“ vysvětlil. Dlouho se jim však nedařilo sehnat vhodné místo.

V budově bývalé 8. základní školy nalezli zázemí alespoň pracovníci terénních služeb a několik let zde také fungoval klub pro předškolní děti. Prostory však byly malé a potřebám centra pro mládež nedostačovaly. Nakonec se ale Cheironu podařilo sehnat náhradní místo v bývalé prodejně a od října ji čekala zásadní proměna. Vznikla herna, hudebna, bar, sociální zázemí, kuchyně, taneční sál i odpočinková zóna s gauči.

V prostoru o výměře 400 metrů čtverečních jsou v nájmu, ten však za ně na dobu tří let zaplatila komerční firma.

Podle fundraiserky Terezy Pacalajové činila investice do komunitního centra 300 tisíc korun. „Nemalé budou také náklady na energie a vytápění,“ upřesnil Roman Varga.

Pracovali od října

Na přípravě BejVáku intenzivně pracoval tým Cheironu od října loňského roku. „Dělali jsme na tom nárazově, vždy když byl nějaký volný čas. Všechny ostatní služby totiž fungovaly bez omezení,“ vysvětlila terénní pracovnice Klára Čejková a dodala, že ještě v den otevření finišovali s nutnými úpravami. Další je ale ještě čekají. „Zatím není zcela hotová například hudebna, tam nás ještě hodně práce čeká,“ upřesnila.

Provoz budou zajišťovat pracovníci Cheironu. „Počítáme zde se dvouapůltým pracovním úvazkem,“ potvrdil ředitel. V celé organizaci nyní chod nízkoprahových zařízení zajišťují na úrovni šesti a půl pracovního úvazku.

Město si centra cení

Význam této služby si plně uvědomuje i vedení města, jak potvrdila místostarostka Michaela Petrová. „Ve srovnání s jinými městy máme minimální problém s dětmi a mládeží z vyloučené lokality. Cheiron neocenitelně pomáhá dospívajícím, kteří nemají to štěstí žít v „běžné rodině“ a nemají rovné podmínky s ostatními, aby obstáli v dnešní společnosti,“ míní.

V centru BejVák naleznou útočiště nejen pro hru, ale také místo, kde se mohou doučovat a dostanou zde i podporu v jakékoliv komplikované životní situaci. Centrum jim zároveň nabídne účast na preventivních programech zaměřených na bezpečný sex či rizikovost návykových látek.

Otevřeno je od pondělí do čtvrtka od 14 do 19 hodin, v pátek pak do 17 hodin. O zájem mladých zde nejspíš nebudou mít nouzi, ve čtvrtek se jich do nového centra dorazilo podívat hned po otevření kolem padesáti.