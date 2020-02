Fotbalový areál Soukeník otevře už brzy novou kapitolu své bohaté historie.

Přestavba Soukeníku finišuje. | Video: Deník/ Pavel Šácha

Práce na jeho přestavbě odstartovaly loni na podzim a v současnosti už se řítí do finiše. Stanoveným pečetním datem je sice 30. červen, ale zástupci investora mají v kalendáři zakroužkovaný bližší termín. Potvrzuje to výkonný ředitel klubu FC MAS Táborsko Josef Holub. „Rádi bychom všechno zahájili už 13. června, kdy chceme uspořádat turnaj přípravek. Spolu s ním by se konal i den otevřených dveří,“ upřesnil.