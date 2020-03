V neděli 15. března se začali i lidé na Táborsku připravovat ve větší míře na nejhorší. V důsledku koronavirové krize se zaplnili obchody i čerpací stanice.

Prodejna masných výrobků a uzenin s pobočkami v Plané i v Táboře u nádraží omezila konzumaci výrobků na místě. | Video: Lenka Pospíšilová

Jak sdělil Adam Ježek, benzín je levnější, a proto se rozhodl natankovat do zásoby. „Přijel jsem si natankovat do kanystrů. Benzín kromě automobilu používám, jak do motorové pily, tak třeba i do zahradní sekačky,“ vysvětlil.