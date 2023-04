Silniční trasa z Českých Budějovic do Písku zahájila velkou proměnu. Na okraji jihočeské metropole už byly vykácené pruhy území podél současné silnice a pily vyčistily i plochy kolem mimoúrovňové křižovatky s odbočkou do Hluboké nad Vltavou. Křižovatku čekají předělávky a Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) chystá i stavbu navazujícího obchvatu Dasného a Češnovic. Až bude hotov, zůstane na celé trase mezi Českými Budějovicemi a Pískem jen jeden průjezd vesnicí, a to Selibovem na Písecku.

"V rámci příprav na stavbu přeložky došlo ke kácení lesní a mimolesní zeleně," potvrdil Deníku ohledně chystaného obchvatu Adam Koloušek z tiskového oddělení ŘSD.

Výběr stavebníka

Už se také finišuje s podklady pro výběrové řízení na zhotovitele. "Probíhají poslední přípravy před vypsáním výběrového řízení. Předpokládáme, že zhotovitel bude vybrán v druhé polovině letošního roku. Stavba samotná by pak měla být zahájena začátkem roku 2024," doplnil hlavní očekávaný termín Adam Koloušek.

Zdroj: Deník/Edwin Otta

"Uvedení stavby do provozu je plánované zhruba tři roky od zahájení prací. Ke zprovoznění nového úseku silnice I/20 by tak mělo dojít začátkem roku 2027," připojil Adam Koloušek.

Dlouhé roky čekání

Pro obyvatele Dasného se tak završí desítky let čekání na slibovaný obchvat. "Pro nás je pozitivní, že se to hýbe," zdůrazňuje starostka Dasného Ludmila Kahounová a dodává, že místní pozorují už vykolíkovanou trasu v polích s komentáři typu: "Že bychom se konečně dočkali?" Přímo středem Dasného totiž prochází hlavní silnice z Českých Budějovic na západ, využívaná nejen pro cesty do Písku, ale také do Strakonic, Plzně nebo Prahy a proud vozidel v dopravní špičce je opravdu nekonečný.

Silniční tah z Budějovic na Písek bude širší, začne se u Dasného

Až bude obchvat, bude lépe i dětem v mateřské školce, která je na křižovatce s menší odbočkou na Hlubokou nad Vltavou a svou zahradou s hlavní komunikací přímo sousedí. Dokonce ve školce dali před časem pro jistotu i zámek na dveře, aby děti při náhlém vyběhnutí nemohly vletět přímo pod auta.

Čtyři a tři pruhy

Obchvat Dasného a Češnovic povede od Českého Vrbného na okraji Českých Budějovic až po Češnovice jako čtyřpruh. U Češnovic bude vybudována mimoúrovňová křižovatka a odtud bude komunikace vedena v uspořádání dva plus jedna směrem k Pištínu, kde naváže na současnou silnici I/20.

Přímo středem Češnovic a Dasného dnes prochází silnice I/20, která spojuje České Budějovice a Písek. Pro obchvat už se kácelo u komunikace na okraji Českých Budějovic.Zdroj: Deník/Edwin Otta

Například současná mimoúrovňová křižovatka u Českých Budějovic s odbočkou do Hluboké nad Vltavou se promění tak, že na straně k Hluboké vznikne malý kruháč a současná silnice od Dasného, která zůstane jen jako komunikace nižší třídy, bude vedena nově trochu jižněji a na most bude dovedena samostatným nájezdem.

Silnice I/20 mezi Pískem a Českými Budějovicemi dávno nesplňuje soudobé normy

Celý dopravní tah z Českých Budějovic na Písek se má postupně na několika místech rozšířit na uspořádání dva plus jeden pruh a zcela přestavět se má křižovatka s odbočkou do Protivína. Kvůli špatnému stavu má být také rekonstruován most přes železnici u Protivína.

Zdroj: Youtube

Větší bezpečnost má širší komunikace přinést nejen v Dasném a Češnovicích, ale i mimo obce.