Táborská botanická zahrada společně s městskou knihovnou a spolkem Květel letos pořádají už druhý ročník letního tematického čtení pro děti. To se koná každou středu od 15.30 hodin v prostorách přírodní zahrady. Když nepřeje počasí, akce se neruší, ale přesouvá dovnitř, jako 26. července odpoledne. Zajímavý program má současně propojovat čtenou literaturu, setkávání lidí i naučnou vycházku.

Literatura tak doslova ožívá, spojení léta, rostlin a knih o přírodě láká nejen děti, ale i rodiče. „Moc se mi to líbí, je to skvělý způsob pro děti, jak je přitáhnout ke čtení. Ve spojení s botanickou zahradou je to na léto úplně ideálně a skvěle vymyšlený program,“ hodnotí čtyřicetiletá Martina, která se čtení s dětmi účastnila již podruhé. „Kromě dovolené plánujeme navštívit každé čtení,“ prozrazuje nadšeně.

Ve středu četla knihu od Francouze Maurice Druona Křístek se zelenými prsty knihovnice Dita Folbergerová a jejímu poutavému přednesu naslouchalo osm dospělých a šest dětí. Jako suvenýr si pak posluchači mohli odnést kromě záložky i její snímek květin s trefným citátem z prezentované publikace: „Co je podle vás ve městě nejdůležitější? Botanická zahrada. Odpověděl Křístek.“

Přízemí táborské knihovny voní dřevem

Více o čtení pro děti a některé dny večer i pro dospělé s programem

Podrobnosti dodala ředitelka knihovny Olga Černá. „Loni se četlo poprvé, čteme v přírodní zahradě za voliérami, kam je možné si přinést i deku. Současně jsou tam i zvířata, jako morčata, kachny či pávi,“ popisuje akci za ideálního počasí.

Nápad vznikl díky sousedství obou táborských organizací. „Je škoda v létě nevyužít sousedství knihovny a botanické zahrady, spolupracujeme ale dlouhodobě. Už deset let pořádáme společně literární soutěž, loni jsme také zasadili strom, kterému říkáme Pohádková Pavlínka. Letos měla první vysazeniny a je to takový náš hmotný symbol spolupráce,“ dodává Černá.

Vybírají tituly související s tématem zahrady, zahradničením, zvířaty, ptáky, či rostlinami. „Čtou kolegyně knihovnice, dámy ze spolku Květel, většinou jde o učitelky na penzi, takže mají i hezký vztah k dětem,“ naznačuje. Mimo jiné čte například i ředitelka knihovny svou autorskou tvorbu nebo redaktorka nakladatelství Kazda Tereza Filínová, která osobně vydává knihy o přírodě a zahradách.

Nejen čtení, ale i naučná vycházka

Většinou přijde kolem třiceti posluchačů, ve středu je ale odradilo počasí. „Děti a rodiče to baví. Na čtení vždy navazuje vycházka po zahradě, kterou vedou členky spolku Květel a snaží se navázat na téma aktuální čtené knihy, poznávání hmyzu, rostlin, stromů, a podobně,“ podotýká dále.

Noc s Andersenem: Dětem se v knihovně věnovala Božena Němcová

Knihovna se tak snaží popularizovat čtení a upozorňovat na kvalitní literaturu. „Je to jedna z mála akcí, které pořádáme za účelem upozorňovat na knihy, kvalitní čtení a literaturu, ale zároveň to má i druhý rozměr, že se lidé sejdou na akci, která je jim příjemná,“ míní Olga Černá. Dvakrát za léto se koná i čtení pro dospělé, kde převažují zejména díla českých autorů.

Aktuálně se také v přízemní v Jiráskově ulici koná letní výprodej knih pro čtenáře všech věkových kategorií, jeden stojí 20 korun a lze si vybírat od úterý do pátku od 8 do 17 hodin až do 11. srpna.