Ze stage uprostřed šapitó vylézá klaun Pennywise, Harley Quinn, Joker a další postavy z filmů pro dospělé. Své umělecké výstupy podbarvené drsnou hudbou halí do kouřových a světelných efektů střídané úplnou tmou. Křik, hluk a skřeky střídá smích a bujarý potlesk, tak vypadá originální program v podání Ohana horor cirkus.

Nápad z letňáku

Moment překvapení, interakce a vulgarismy jsou podle manažera cirkusu Matěje Břešťáka zárukou spokojeného návštěvníka. K nápadu na vytvoření netradičního a tematicky zaměřeného cirkusu se s Marcelou Joovou a Robertem Mukenšnáblem nechali inspirovat v naplněném letním kině.

„Představení hororového žánru byl náš společný nápad, sehranou trojici tvoříme několik let. Začínali jsme s rodinou show, měli jsme i hororovou pohádku pro děti, ale po tom, co jsme viděli plný letňák během hororu To. Řekli jsme si, že by to mohla být cesta,“ popsal Břešťák, jehož alter egem je klaun Pennywise.

Slaví třetí sezonu

První český hororový cirkus funguje letos třetím rokem. „Mezitím už se našli tací, co se nás snaží napodobit, ale naštěstí máme ochranou známku,“ podotkl mladík, který vystudoval vyšší odbornou hereckou školu v Praze.

Dle jeho slov se snaží publikum nejen děsit, ale originálním způsobem pobavit a držet v napětí. "Využíváme moment překvapení. První polovina programu je hodně strašidelná, potom se svou postavou přecházím až do takové stand-up comedy. Každá show je jiná, hodně improvizujeme a je to také o komunikaci s lidmi,“ naznačil muž, kterému věrné publikum podle oblíbené hlášky přezdívá Špíno.

V programu se celkem objevuje asi dvacet lidí. „Máme velmi zajímavé artisty nejen z Čech, ale také Mongolska a Ukrajiny. Naše hadí žena je držitelkou ocenění z festivalu v Monte Carlu, úžasná je artistka z Ukrajiny, která vystupuje na vzdušných šálách a jako první u nás jsme zapojili do programu i vodní prvek, kdy na vystupující v závěru programu doslova prší,“ upozornil na originální výstupy.

Opravdová rodina

Název Ohana pochází z havajštiny a znamená v překladu opravdu rodina. „Je to z pohádky, napadlo to jednu holčičku z našeho cirkusu, když jsme cirkus zakládali. Máme k tomu i podtitul. Ohana = rodina, nikdo nezůstane sám a opuštěný,“ osvětlil Matěj Břešťák.

Do druhého největšího krajského města zavítali členové souboru poprvé a možná jako jeden z posledních cirkusů vůbec. Příští rok by se totiž na pozemku na Soběslavské ulici měly začít stavět další komerční prostory.