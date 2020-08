Tradiční závod dračích lodí na Lipně se letos výjimečně kvůli koronaviru nejel v květnu, ale až tento víkend, na závěr 9. ročníku Lipno Sport Festu. Ten přilákal rekordní počet rodin, pochvalovala si Kateřina Neumannová, jedna z hlavních organizátorů tohoto svátku sportu.

Dračí lodě Lipno 2020. Za Dream Team nastoupili Dominik Hašek, Kateřina Neumannová nebo Stanislav Bartůšek. | Video: Deník / Zuzana Gabajová

Známé tváře a úspěšní sportovci přijeli i letos předat své zkušenosti z tréninků a závodů na Lipno Sport Fest, kde si malí i velcí celý týden mohli vyzkoušet jak tradiční sporty, jako volejbal, běh či plavání, tak ty méně známé, třeba travní lyžování nebo workoutové zdolávání překážek. „Byl to jeden z nejlepších, ne-li vůbec nejlepší Lipno Sport Festival v jeho historii,“ svěřila se olympijská vítězka a jihočeská rodačka Kateřina Neumannová. „Vzhledem k době, která mu předcházela, se povedl nad očekávání dobře. Byla tu spousta českých rodin s dětmi, které chodily pravidelně sportovat, a to je to, proč to děláme.“ Už teď se těší na jubilejní desátý ročník, do jehož příprav se co nevidět vrhne.