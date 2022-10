Starosta Chýnova Ondřej Jaroš neskrýval při slavnostním otevření obchvatu radost. „Je to obrovská úleva. Přijde mi skoro neuvěřitelné, že po tolika desítkách let a martýriích s tím spojených se podařilo vše dotáhnout do úspěšného konce. Centru Chýnova se neuvěřitelně uleví. Zásadním benefitem bude odklonění nákladní dopravy, která centrum města neskutečně zatěžovala,“ uvedl. Podle měření z předloňského června projelo během jednoho dne Chýnovem téměř 15 tisíc aut, z toho zhruba 2500 kamionů.