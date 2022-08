Role startéra se ujal starosta Chotovin Zdeněk Turek společně se senátorem Jaroslavem Větrovským, který na místo jako vášnivý cyklista dorazil na kole.

"Je to krásná tradice a je vidět, že Chotoviny žijí. Musím obdivovat entuziasmus pana Janeckého a jeho rodiny," uvedl senátor. Vtipnou shodou okolností se na startu potkal se svým protikandidátem do Senátu, ředitelem Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje Markem Slabým, který dorazil soutěžit se sanitkou Mercedes Benz W 110 z roku 1965.

"Jsou na něm - jako možná na jediné sanitce - místo vypískovaného kříže palmové ratolesti. Poté, co dosloužil jako sanitka, totiž deset či patnáct let fungoval jako pohřební vůz," uvedl Marek Slabý, který se soutěže účastnil již popáté.

Zdroj: Deník/Jiří Dintar

Se Škodou Favorit z roku 1991 v rally úpravě se do Chotovin dostavili také Václav Slabý a Ota Horáček z Mladé Vožice. "Na podzim jsme koupili sériového favorita a přes zimu jsme ho dali do do pořádku, do soutěžní podoby," uvedli. Letos se již zúčastnili dvou akcí, do Chotovin dorazili poprvé.

Na startovní listinu letos zapsali organizátoři kolem 130 účastníků, které však doprovodili i další majitelé veteránů. Cílem soutěžní jízdy, během které plní její aktéři různé úkoly, se letos stal Pacov. Tam se posádky občerstvily a vystavily své stroje na odiv přítomným divákům.

"Na posádky čeká speciální úkol podle zadání Pacovských strojíren - na čas vrtat díry do hliníkového plechu starými vrtačkami," upřesnil ještě před startem Václav Janecký a dodal, že soutěžící budou rozděleni do tří kategorií: mužské, ženské a dětské.

Poté kolonu čeká zpáteční cesta, kterou zakončí opět v Chotovinách v 16 hodin vyhlášení výsledků a následná večerní zábava.