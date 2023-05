VIDEO: Bechyňští ženisté seznámili děti se svou prací i vojenskou technikou

Bechyňští ženisté zavítali koncem dubna za dětmi do Třeboně a Kardašovy Řečice. Během akcemi nabitého dopoledne děti například zjistily, že existují různé stupně krizových stavů a v případě, že by v jejich důsledku musely opustit své domovy, tak už budou vědět, jak si sbalit evakuační zavazadlo a co do něj vzít.

Bechyňští ženisté seznámili děti se svou prací i vojenskou technikou. | Video: Daniela Hölzelová