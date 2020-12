Ve všech jihočeských nemocnicích tak budou od pondělí 21. do středy 23. prosince testovací místa otevřena od 8 do 22 hodin, což je oproti stávajícímu stavu dvojnásobná kapacita. Nové termíny na přihlášení najdou zájemci na webových stránkách všech jihočeských nemocnic.

„Na základě obrovského zájmu veřejnosti jsem se obrátil na všechny ředitele nemocnic, zda by bylo možné ještě tohle zvládnout. Vím, že naši zdravotníci už spoustu měsíců pracují s extrémním nasazením a jsem si vědom, že v těchto předvánočních dnech je to pro ně další obrovská zátěž. O to víc si vážím všech, kteří se na tomto rozšíření kapacit budou podílet. A právě proto jako hejtman navrhnu, abychom Všem zdravotníkům na testovacích místech v těchto třech dnech vyplatili mimořádnou odměnu. Navrhnu, abychom využili peníze, které jsme ušetřili snížením odměn na krajském úřadě,“ řekl hejtman Kuba.

Generální ředitel Nemocnice České Budějovice Michal Šnorek uvedl, že velké uznání zaslouží pracovníci jejich odběrových center, kteří budou antigenní testy do pozdních večerních hodin provádět. „Na rozdíl od zmatečně působících kroků centrálních orgánů jsme se na uvedeném rozšíření naší kapacity všichni shodli, ověřili její proveditelnost v praxi a předstupujeme s ní před veřejnost ve chvíli, kdy je vše připraveno,“ zdůraznil Michal Šnorek.

Ředitel písecké nemocnice Jiří Holan pak dodal, že jestli se někdy bude rekapitulovat boj s pandemií, pak si lidé z odběrových míst a laboratoří zaslouží poklonu a největší vděk. „Můj obdiv za práci znásobenou testováním i v předvečer Vánoc mají už dnes,“ vystřihl jim poklonu.

Martin Kuba navíc apeluje na praktické lékaře na jihu Čech, aby se do testování zapojili a umožnili svým pacientům se nechat u nich otestovat. Velmi by to pomohlo kapacitu testování ještě navýšit. „Jako lékař chci ale taky všechny z vás, kteří se přijdete otestovat poprosit, abyste si uvědomovali, co ten test ukazuje. Negativní výsledek znamená jen to, že v dané chvíli testu jste s velkou mírou pravděpodobnosti negativní. Rozhodně neznamená, že pak celé vánoční svátky člověk může absolvovat spoustu večírků bez dodržování hygienických opatření. Pořád platí, že nejdůležitější je osobní odpovědnost každého z nás,“ uzavřel hejtman.