Vhodné místo může najít i ergoterapeut

Táborsko - Nezaměstnanost za září klesla na 3,8 procenta. Nejlépe se daří Chýnovsku.

Ilustrační fotoFoto: Deník/ Martin Donát

Přes polovinu evidovaných lidí na úřadu práce tvoří ženy. Tento trend drží Táborsko dlouho. Potřeby firem ale více fandí mužům. Hledají řemeslníky a techniky.

Za září se v okrese míra nezaměstnanosti dostala pod čtyři procenta. To se podařilo naposledy před 20 lety. „A září opět posunulo také rekord počtu volných míst, která u nás mají firmy hlášená,“ dodává k novým statistikám ředitel táborského úřadu Pavel Kaczor.

Přes sto lidí do tří let potřebuje například veselská firma RM Gastro, která si pro výchovu kolegů vybudovala školicí středisko. Ředitel Ladislav Mrkvička upřesnil, že potřebuje svářeče a lidi do výroby. Najít je může i ergoterapeut z nemocnice.

Jako jediná v kraji má zdejší nemocnice ergoterapeutické pracoviště pro testování pracovních schopností lidí po úrazech nebo dlouhé nemoci.

Alexandra Kučerová, koordinátorka projektu, vysvětlila, že dvoudenní testování napoví, jakým směrem se klient může znovu vydat na pracovní trh.

„Zajímá nás jeho celková anamnéza i dosavadní pracovní zkušenosti, vzdělání, i jaké má na sebe nároky. Zjistíme, jaká činnost mu vyhovuje, nebo jakou práci už vykonávat nemůže, protože mu způsobuje bolest,“ říká.

Výstup testování je vodítkem nejen pro klienta, ale například i pro úřad práce. Získá přehled, jakou práci nebo rekvalifikaci nezaměstnanému nabízet. Většinou to však funguje obráceně. Člověk se nechá otestovat pro konkrétní profesi, jež se mu zamlouvá. Zjistí, zda může například vykonávat práci v sedě, nosit těžší břemena, většinu pracovní doby prostát nebo montovat drobné součástky.

Unikátní soubor testů vznikl v Americe a stejnou metodu používají všechna existující testovací centra.