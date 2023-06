Vetřelec obsadil Alšovu jihočeskou galerii. Největší výstava HR Gigera začíná

Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou získala pro své letošní 70. výročí unikátní výstavu. Jmenuje se Metamorphoses (Proměny) a díky ní se vrací po 20 letech do České republiky některá díla světově proslulého švýcarského umělce HR Gigera. Podle organizátorů jde o největší realizovanou výstavu ve střední Evropě. „Nádherná monstra“, některá poprvé v Čechách, budou přístupná od neděle 11. června do 19. listopadu, denně od 9 do 18 hodin.

Vetřelec obsadil Alšovu jihočeskou galerii. Největší výstava HR Gigera ve střední Evropě začíná | Video: Deník/Lenka Pospíšilová