Svátek milovníků klasických automobilů se uskuteční ve dnech 8. a 9. září. Čtrnáctý ročník South Bohemia Classic se znovu zařadí mezi největší tuzemské veteránské akce. Tradiční motoristický podnik láká do jižních Čech 160 posádek z několika zemí světa.

Mercury 8 z roku 1948 s Frymburkem v pozadí. | Foto: Petr Skřivánek

South Bohemia Classic.Zdroj: Petr SkřivánekNabité startovní pole soutěže slibuje skvělou podívanou. Diváci se můžou těšit na legendární i méně známé značky – jmenujme například Jaguar, MG, Triumph, Mercedes-Benz, Porsche, Austin Healey, Chevrolet, De Tomaso, Maserati, Škoda, DeLorean, Ferrari, Cadillac nebo Alfa Romeo. Nejstarším vozem na trati by mělo být MG C-Type vyrobené v roce 1931, které na jih Čech přiveze Curtis Liposcak ze Spojených států amerických.

XIV. South Bohemia Classic 2023, největší tuzemská setinová rallye, odstartuje v pátek v 16.30 na českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II. a trasa vede přes Doudleby, Hlubokou nad Vltavou, Holašovice a Křemži do centra Českého Krumlova. Odtud posádky zavítají do hlavního dějiště soutěže, Hotel Resortu Relax v Dolní Vltavici. Během sobotní etapy veteránisté pojedou do Novohradských hor a na Třeboňsko. Vrcholem oblíbené motoristické akce bude Grand Prix Kaplice s bohatým doprovodným programem už od 12 hodin.

Přehlídka speciálů ze závodu 24 hodin Le Mans tahákem Grand Prix Kaplice

Grand Prix Kaplice bude stejně jako v minulých letech součástí tratě mezinárodní setinové rallye klasických a sportovních vozidel XIV. South Bohemia Classic 2023. Silniční okruh na náměstí a v přilehlých ulicích navazuje na tradici kaplických okruhových závodů motocyklů a automobilů, které se konaly v padesátých a šedesátých letech minulého století a bývaly součástí mistrovství republiky.

V sobotu 9. září absolvuje 160 posádek veteránů dvě kola s měřením odchylky na setinu sekundy od předepsaného času. Vstupné je zdarma, doprovodný program začne na náměstí ve 12 hodin. Letošní ročník se ponese v duchu slavné čtyřiadvacetihodinovky Le Mans. Představí se několik vozů, které v minulosti tento závod zdobily, jako například Ford GT40 nebo Aero Minor Sport. Program doplní atrakce pro děti, stánky s občerstvením a vystoupení hudební skupiny.

Organizátoři zvou na Grand Prix i ostatní majitele historických vozidel. Na náměstí a v přilehlých ulicích mohou vystavit svá vozidla a následně se zúčastnit exhibičních jízd po trati okruhu – to vše zcela zdarma. Podmínkami jsou registrace na www.grandprixkaplice.cz, rok výroby vozidla do roku 1985 a příjezd na místo konání nejpozději v 11:30 hodin.

Žokej Josef Váňa potřetí na trati

Ambasadorem XIV. South Bohemia Classic je stejně jako v minulých letech osminásobný vítěz Velké pardubické, legendární dostihový žokej Josef Váňa. Diváci ho opět uvidí za volantem kabrioletu Škoda Felicia z roku 1961. Nejstarším vozidlem startovního pole je klenot, který závodil ve 30. letech minulého století na trati čtyřiadvacetihodinovky v Le Mans, přiveze do jižních Čech Američan Curtis Liposcak. MG C-Type, vyrobené v roce 1931, je bezkonkurenčně nejstarším autem, které můžou fanoušci vidět při XIV. South Bohemia Classic. Motor tohoto ojedinělého stroje má zdvihový objem 746 cm³ a výkon kolem 50 koní.

Co je setinová rallye?

Setinová rallye je specifickým typem soutěže, kdy o vítězi nerozhoduje nejrychlejší čas na trati měřeného úseku. Cílem posádek je absolvovat testy přesnosti, takzvané ertety, na setinu sekundy přesně. Každá odchylka od referenčního času stanoveného organizátory je penalizována trestnými body. Kdo jich v součtu nasbírá nejméně, vyhrává. Třináct různorodých testů přesnosti, mezi nimiž nechybí tajný hodnocený úsek, je součástí 455 kilometrů dlouhé trasy, kterou posádky absolvují v běžném silničním provozu předem určeným rychlostním průměrem podle podrobného šipkového itineráře.

Schopnost účastníků dokonale ovládat klasické vozidlo kromě jiného prověří zkouška v areálu Hotel Resortu Relax v Dolní Vltavici, která se jede z kopce bez motoru.