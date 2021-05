Muzeum, které se nachází v budově u vlakového nádraží v Jílovicích, nabízí vedle automobilů značky Aero také motocykly, mopedy, letadlaa další dopravní prostředky české výroby. A najde se tu také řada kuriozit, třeba vozidlo s pěti koly.

Muzeum historických vozidel založil před 15 lety Emil Roděj, rodák z Hluboké u Borovan, který miluje veterány už od dětství. V roce 2005 vlastnil 15 motocyklů československé výroby, které umístil do nejstarší části budovy z roku 1910. V té době se zavázal přátelům, že do roka muzeum rozšíří a zpřístupní veřejnosti. Slib dodržel a v roce 2006 Veteran Muzeum Jílovice se čtyřmi aerovkami a pětadvaceti motocykly otevřel.

Od té doby se expozice významně rozšířila. K vidění je tady devět aerovek, dvacet motocyklů ČZ, dvacet motore Jawa, mopedy Stadion, dvě funkční repliky letadel z počátků české aviatiky, několik různých modelů letadel, dětská vozítka a řada kuriozit.

Exponáty v jílovickém muzeu jsou průřezem historií české výroby automobilů a motocyklů. Od slavné československé automobilky Aero zde lze vidět nejstarší výrobek z roku 1929 Aero 500, několik vozidel Aero 662, dvě Aero 30 a také luxusní Aero 50, kterých bylo v tehdejším Československu vyrobeno pouze několik kusů. Dvoulitrem Aero 50 jezdila první dáma Hana Benešová nebo dcera TGM Alice Masaryková. „Automobily Aero šly tehdy hodně na odbyt. Důvodem byla přijatelná cena. Zakladatel firmy Vladimír Kabeš razil filozofii, že cena aerovky musí být srovnatelná s motocyklems postranním vozíkem,“ říká Emil Roděj.

V muzeu je k vidění také jeho sbírka motocyklů československé výroby Jawa a ČZ a mopedy Stadion S-11, S-22 a S-23, několik mopedů ze šedesátých let a také jeden plochodrážní moped.

Z kuriozit stojí za zmínku motocykl, který má namísto pneumatik boty, motocykl s naftovým motorem, sportovní vůz „doutník“ a automobil s pěti koly. „Základem pětikolového auta je Citroën 2CV, lidově zvaný Kachna. Pohon vozidla zajišťuje motocykl, který je k autu namontován. Proto má pět kol,“ popisuje Emil Roděj kuriózní vozidlo.

Exponáty z Jílovic se objevily v řadě filmů – Babovřesky, Špunti na vodě, Četnické humoresky, Strašidla, Past. Majitel je půjčuje také na divadelní představení.

V muzeu se během uplynulých 15 let konala řada akcí veteránských klubů. Vedle nich Emil Roděj pořádái vlastní veteránské závody. K nejvýznamnějším patří Cesta kolem Světa, která se koná každé léto v Třeboni a zamíří na ni více než sto majitelů historických vozidel. „Nic z toho by nebylo možné bez podpory mé manželky a celé rodiny. Pomocníky mám i mezi nejmladšími členy rodiny. Jsou to mí tři vnoučci, kteří až vyrostou, jistě budou v jílovické tradici veteránů pokračovat,“ dodává majitel muzea.