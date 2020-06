Známý bloger píšící o vědě a zdravotnictví, a přední tuzemský popularizátor kosmonautiky Pavel Boháček provedl návštěvníky své přednášky všemi zdravotními úskalími, které provázejí či mohou provázet astronauty při jejich misi.

Zdroj: Deník/ Pavel Šácha

Návštěvníci přednášky se stali pro Pavla Boháčka na více než hodinu potencionálními adepty na kosmický let a pobyt ve vesmíru. Seznámil je s požadavky na zdravotní stav budoucích astronautů, s vyšetřeními, které musejí absolvovat, a následně popsal všechno, co provází jejich přesun a činnost na vesmírné stanici. Hosté středečního večera se dozvěděli o problémech, které mohou její posádku postihnout a je nutné je v tamních specifických podmínkách řešit. Jeho povídáním se táhla jako červená nit významná linie, která v dané spojuje výzkumy na Zemi s pobytem ve vesmíru a poznatky a skutečnosti, které naopak může lidstvo díky výzkumům v kosmu aplikovat do péče a léčby pacientů na naší planetě.

Setkání s Pavlem Boháčkem bylo pro přítomné milovníky kosmonautiky poměrně vzácným „úlovkem“, což potvrdil i sám přednášející.

„Pravdou je, že podobných besed tolik nedělám a beru je jako něco navíc. Myslím si, že spíš než někde přednášet bych se měl učit a získávat vědomosti. Nemám ještě pocit, že bych mohl mluvit tak zúčastněně a sofistikovaně jako někteří odborníci a lidé, kterých si moc vážím. Když už nějakou besedu udělám, tak hlavně proto, že podle mne bude mít Česká republika zase dalšího astronauta; rád proto při besedách sleduji mladé lidi a děti a říkám si, že mezi nimi třeba ten budoucí astronaut sedí. Moc se mi líbí, když mají o danou vědu zájem a po přednášce za mnou přijdou a povídáme si o tom, co je zajímá,“ prozradil Pavel Boháček.