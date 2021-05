Všechna jednání orgánů města a tvorba zápisů je v souladu s příslušnými zákony a jednacími řády. Pro maximální míru transparentnosti je ze zasedání zastupitelstva města zveřejňován na webových stránkách města audio záznam v plném rozsahu. Pro přehlednost je navíc rozdělen podle jednotlivých bodů programu, aby se občan lépe orientoval. „Papírový“ zápis obsahuje všechna přijatá usnesení a úkoly a další náležitosti, které nám ukládá zákon.

Na posledním zasedání zastupitelstva se situace zdramatizovala, protože dva opoziční zastupitelé požadovali uvést přímo do zápisu jejich příspěvky z diskuze, což se podle jednacího řádu nedělá u žádného zastupitele. Zasedání zastupitelstva města je veřejné a stejně tak hlasování jednotlivých zastupitelů je veřejnou záležitostí. Každý z občanů může na zasedání přijít a „zkontrolovat“, zda zastupitelé hájí zájmy města nebo nikoli. K tajnému hlasování jsme za dobu mého působení v roli starosty nikdy nepřistoupili.

Se jmenovitým hlasováním osobně nemám vůbec problém, ale pokud jej máme používat, mělo by to být u všech usnesení. Nikoli tak, že si někdo vzpomene u konkrétního návrhu a bude požadovat hlasování jmenovité. Taková situace je pro zastupitele značně stresující, neboť očekávají, že na ně bude podáno trestní oznámení. Nebylo by to totiž poprvé. Zastupitelé města čelili řadě trestních oznámení od některých opozičních zastupitelů, ale všechny byly vyhodnoceny Policií ČR jako nedůvodné a byly odloženy. Tato skutečnost je pro vedení města dobrou zpětnou vazbou o transparentním hospodaření.

Za dva a půl roku ve funkci starosty jsem ztratil iluze o všudypřítomné slušnosti a jsem rozčarován tím, jak třenice a hulvátství z velké politiky přecházejí pomalu na maloměsto.