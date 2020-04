Sakury vykvétají bohatými růžovými květy na náměstí TGM ve Veselí nad Lužnicí každoročně v dubnu a zdobí jej až do května. Jak zjistila zahradnice Veselských služeb Vendula Blechová, vysazeny zde byly před téměř třiceti lety a od té doby těší svou krásou místní i přespolní.

Od dubna do května již 28 let kvetou na náměstí TGM ve Veselí nad Lužnicí sakury. | Foto: Deník/ Lenka Pospíšilová

Růžově kvetoucí třešně pochází z Japonska a Číny, v Evropě jsou vysazovány od roku 1913. Podle Vendule Blechové jde o menší okrasný strom, který může dorůst 7 až 10 metrů do výšky a 5 až 8 metrů do šířky. Na květenství má velký vliv počasí. „Kvést mohou dva až tři týdny, ale nesmí přijít mráz, který by je spálil. Nejvíce práce máme s úklidem jejich opadaných květů, ale ta krása, zato přeci stojí,“ naznačila zahradnice.