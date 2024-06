Kulturní léto na pískovně bude pokračovat v sobotu 29. června vystoupením zpěváka Xaviera Baumaxa.

Sobotní folkový festival Zrnka písku na Veselských pískovnách. | Foto: Stanislav Tošner

V červenci se pak účastníci mohou těšit například na kapelu Marathon, The Plastic People Of The Universe či Popřechodu.