/VIDEO/ Vzpomínky na povodně 2002 se vracejí. Kynologické cvičiště ve Veselí nad Lužnicí, které leží na pravém břehu Lužnice, už v pondělí17. září zaplavila voda. Zatím se do klubovny nedostala, ale jistá dávka nejistoty tu je. Chlapi ještě stačili odvézt traktůrek, dát věci do výšky a všichni doufají, že se nebude opakovat situace v roce 2002.

Předseda klubu Jan Prokeš říká, že je to podobné jako v roce 2006. Voda tehdy stoupala podobně jako teď. V roce 2002 to cvičák odnesl daleko víc. Uplavaly překážky, v klubovně stála voda. Video poskytl člen klubu Karel Bubeníček.

Sám bedlivě sleduje vývoj situace ve Veselí, protože by nerad zažil to, co v roce 2002. "My jsme koupili starší barák, celý jsme ho zrekonstruovali, bydleli jsme v něm asi osm let a po povodních jsme ho museli zbořit. A začali jsme stavět znovu. Už je udělaný tak, že podlahy jsou nad úrovní stoleté vody, takže by se nemělo nic stát. Máme výš i zahradu, kam jsme navezli dvacet tater země," vzpomíná Jan Prokeš.

Samozřejmě pocity jsou v dnešních dnech pro něho hodně nepříjemné. "Sousedi balí a odjíždějí. Naštěstí město nás neustále o vývoji informuje a věřím tomu, že vybudované zábrany vodu zadrží," pokračuje. V úterý dopoledne už se ale na cvičiště, od kterého bydlí asi 300 metrů, nedostal. "Louky i příjezdová cesta jsou pod vodou. Daleko horší je to ale na druhé straně Lužnice," dodal.

Pak se rozpovídal o tom, že v roce 2002 jim voda v domě sahala po kliky. "Doma jsme měli vodu do výšky 160 centimetrů a stála tam strašně dlouho. Zbyly nám jen tři použitelné skříňky, které byly přišroubované ve výšce. Jinak jsme museli všechno pořídit znovu. Nábytek, jak stál ve vodě, se rozpadl, nádobí, i když jsme ho umyli, bylo zašedlé, přišli jsme o oblečení, ledničku, prostě všechno bylo pryč," pokračuje s tím, že i se psy bydleli u dcery a psi byli "zabydlení" v místnosti s kompoty.

A ještě přidává trochu úsměvnou příhodu, jak se "z azylu" po asi třech dnech vracel pro papouška, který vše přečkal v kleci na skříni: "V té době nás do baráků nechtěli pustit, tak jsem je ukecal, dali mi ještě člověka, abych nešel sám. Nemohli jsme otevřít dveře, bylo tam šprajclé nějaké dřevo. Popadl jsem papouška a šli jsme s ním po náměstí. A všichni se divili, proč neseme ptáka v kleci. Ale zachránili jsme ho."