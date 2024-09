Hladina Lužnice se pod jihočeským rybníkem Rožmberk stále pozvolna zvedá, proto se bude postupně během čtvrtečního dne ještě v uvedených lokalitách rozlévat. Její vzestup ale v posledních hodinách zpomalil, kulminovat má večer. Hladina Nežárky, která je přítokem Lužnice, už podle hydrologů setrvale klesá.

Upozornění pro občany: Pracovníci ČEVAKu opakovaně upozorňují občany nejen Veselí nad Lužnicí, aby nevhazovali do kanalizace vlčené ubrousky, dámské hygienické potřeby jako vložky, tampony, čistící vatové polštářky a podobné předměty. Kanalizační potrubí se těmito věcmi zanáší a ucpává. Zaměstnanci této vodohospodářské společnosti jej tak musí opakovaně čistit, jak lze vidět na přiložených snímcích a videu.

close info Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová zoom_in Situace ve Veselí nad Lužnicí kolem řeky Nežárky, Lužnice a Bechyňského potoka ve čtvrtek 19. září dopoledne. close info Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová zoom_in Situace ve Veselí nad Lužnicí kolem řeky Nežárky, Lužnice a Bechyňského potoka ve čtvrtek 19. září dopoledne.

Ve Veselí skončila evakuační pohotovost. Voda může stoupat na několika místech | Video: Deník/Lenka Pospíšilová

Dobré zprávy přichází i z Plané nad Lužnicí, kde v úterý dopoledne hasiči preventivně evakuovali 15 obyvatel domova s pečovatelské službou do Jindřichova Hradce. „Podle nejnovějších zpráv se naši klienti budou moci vrátit domů dříve,“ informovala Deník vedoucí organizace Tereza Jindrová.

Raději seniory přestěhovali s předstihem, protože předpovědi byly nejisté. „Očekávalo se, že i kdyby voda nepřekročila protipovodňové bariéry, tak že by mohly být naplno vytížené, nechtěli jsme proto hasiče zatěžovat v nějaké akutní situaci,“ zmínila.

Senioři a seniorky jsou prý v Hradci spokojení. „Všichni jsou v pořádku, navštívili jsme je v úterý i ve středu, je o ně špičkově postaráno,“ míní Tereza Jindrová.

Klienti plánského domova s pečovatelské službou (DPS) byli informování a připravení už od neděle. „Pomáhali jsme jim připravit zavazadla. Zvládli jsme to během dvou hodin, všichni chápali situaci a brali to dobře,“ upřesnila vedoucí DPS. Někteří klienti podle ní odjeli už v neděli večer. „Kdo nechtěl podstupovat hromadnou evakuaci, odjel už v neděli ke svým příbuzným a rodinám,“ dodala. Zaměstnanci DPS také společně s dobrovolnými hasiči vyklidili přízemní byty v budově a věci vynosili do vyšších pater, ty chtějí v dohledné době opět vrátit zpět na svá místa.

Původně se odhadovalo, že se vrátí v pondělí 23. září, až bude odvolán 3. stupeň povodňové aktivity. Nyní prognózy vypadají daleko lépe.