Zastupitelstvo podle veselského starosty Víta Rady odsouhlasilo základní vyvolávací cenu ve výši 3 280 korun za metr čtvereční včetně DPH. „Rozvoj a příprava podmínek pro bydlení je jedním ze základních úkolů měst a obcí. Vše je připravené a zasíťované, takže lidé, co pozemky zakoupí, budou moci rovnou začít stavět,“ tvrdí starosta a dodává, že příprava lokality stála 43 milionů a nabízí 26 parcel, letos chce město prodat nejméně 23 z nich.

Lokalita s řadou výhod

Kompletní výpis regulativů (pozn. red platných předpisů a směrnic) je součástí územního plánu a lze jej také najít na webových stránkách, které město pro účely prodeje připravilo, zde.

Výstavbou dálnice D3 se výrazně zkrátily dojezdové časy do Tábora i do Českých Budějovic, a proto ve Veselí očekávají zvýšený zájem o nové parcely i od obyvatel z jiných obcí a měst. „Myslím si, že většinu parcel koupí místní, ale město nemá problém přivítat nové obyvatele, protože má dostatečnou kapacitu v mateřských i základních školách,“ zmiňuje Rada.

Lokalitu Na Chmelnici lze najít v klidné části města navazující na lokalitu Na Strážkách a zahrádkářskou kolonii. Je dostupná do 15 minut z centra a na sportovišti či do přírody se z ní obyvatelé dostanou také do několika minut. Kromě běžných inženýrských sítí (elektřina, plyn, voda a kanalizace) je v místě vystavěna také optická síť. Každá parcela tak bude mít přípojku pro rychlé přenosy dat (internet).

Vodní prvek, stezka, hřiště i další mobiliář

Nově vybudovaná dešťová kanalizace je v souladu s principy zadržování vody v krajině a primárně plní tamní rybníček. Teprve při dosažení jeho maximálně stanovené hladiny bude voda z lokality odváděna do Bechyňského potoka.

Mezi parcelami a rybníčkem je navíc vybudována stezka pro pěší se stylovým veřejným osvětlením a dětské hřiště. „Lokalita bude obohacena o mobiliář a díky zachování vzrostlých stromů, které budou obohaceny o keřové patro se prostor stane příjemnou relaxační a procházkovou zónou,“ míní referentka odboru výstavby a životního prostředí Blanka Suchanová.

Lokalita Na Chmelnici je stavebními regulativy rozdělena do třech částí. To znamená, že na některých parcelách lze stavět objekty s rovnou střechou, jinde s mírně šikmou střechou – bungalovy a v poslední části klasické rodinné domky s nadzemím podlažím.

Zasíťovaná a připravená lokalita Na Chmelnici nabízí novým obyvatelům řadu výhod, připravené je už i hřiště, moderní osvětlení, kanalizace či optická síť. Na místě má v dohledné době přibýt také nový mobiliář. | Video: Deník/Lenka Pospíšilová

Podmínky aukce: Prodej parcel se uskuteční postupně formou elektronické aukce od úterý 17. do čtvrtka 26. září 2024. Vždy v uvedeném týdnu ve dnech úterý, středa, čtvrtek. Zájemci o koupi se budou muset zaregistrovat, zaplatí jistinu a teprve potom se mohou aukce zúčastnit. Neuspějí-li napoprvé, mohou se účastnit aukce další. Každá fyzická osoba nebo partneři mohou koupit pouze jednu parcelu. Jedná se o parcely pro výstavbu, nikoli investici, takže v kupní smlouvě budou stanoveny termíny k získání stavebního povolení a nejzazší dokončení stavby. Velikost parcel je různá, od 725 do 1 099 metrů čtverečních. Parcely půjdou do aukce postupně za základní prodejní cenu 3 280 Kč/m2 včetně DPH.

