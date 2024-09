Situace na povodí Lužnice a Nežárky, primárně ve Veselí nad Lužnicí, není podle ministra stále ideální. „Jde o jedno z míst, kde zcela přesně nedokážeme předpovědět další vývoj,“ zmínil po 14. hodině Výborný. Zatím se zcela naplňuje předpověď. „Počítáme s kulminací na přelomu dnešního a zítřejšího dne,“ upřesnil ministr.

Bohužel vše ovlivňuje stále vytrvalý déšť. „Kulminace má mít na průtoku asi 140 až 150 metrů kubických, pokud se toto naplní, tak Veselí i další obce a města dále po toku, obstojí,“ míní Výborný.

Díky Rybářství Třeboň se využívá kapacita rybníku Rožmberk. „Déšť na to má ale negativní vliv, bohužel hladina tohoto rybníka už byla na takové úrovni, že začal řízený odtok. To znamená, že to začne ovlivňovat i Lužnici,“ podotkl ministr. „Naštěstí na vše lze reagovat s časovým předstihem,“ dodal.

Doufají, že evakuace nakonec nebude nutná

Předvídat je důležité. „Jsme přesvědčení, že když to umíme, tak je důležité předvídat a informovat obyvatele včas. Vidíme například, co Nežárka dělá na průtoku zhruba dvě hodiny předem, aktuálně nám dotéká voda napršená v Rakousku a déšť, který prší může vytvořit případně ještě nějakou druhou vlnku, která se nám děje i jinde v kraji. Například na Černé, Blanici nebo Malši, které mimo to neumíme regulovat,“ popsal hejtman Martin Kuba.

Pokud jsou předpovědi přesné, už by voda neměla dosahovat větších parametrů. „Klíčové rozhodování nás čeká ale ještě v 18 hodin, je to celkem alchymie“ dodal s tím, že kraj pro všechny případy připravil i evakuační autobusy. „Doufám, ale stále že to nebude nutné, vývoj je spíše pozitivní, pokud nebude špatný scénář tady, mají vyhráno i obce a města dále po toku, například lidé v Soběslavi, Sezimově Ústí a Plané nad Lužnicí,“ podotkl Kuba.

Řeší nouzové ubytování a dělají osobní schůzky

Nachystaná je preventivní evakuace asi tisíce osob. Podle starosty Víta Rady pro ně vymezili dostatečnou kapacitu. „Někteří lidé z ohrožených lokalit odešli dobrovolně ke svým příbuzným, známým a přátelům. Už nyní víme, že řádově asi 40 lidí nemá možnost alternativního bydlení. Těm připravujeme krizové ubytování v tělocvičně základní školy a pro všechny případy jsme nasmlouvali i další dvě ubytovací zařízení,“ naznačil.

Obě základky v pondělí ve Veselí měly ředitelské volno. „Zítra už opět žáci nastoupí, abychom nenarušovali příliš vyučování,“ doplnil starosta. Obavy z možné povodně i ve Veselí vyvolávají povodňovou turistiku. „Lidé chodí na procházky, diví se tomu, fotí si toky a kontrolují situaci,“ naznačil Rada.

Aktivována jsou velkokapacitní čerpadla a opatření by měla vydržet padesátiletou vodu. „Lokality, kam by mohla natékat voda, stále nejsou uzavřeny, zůstávají průjezdy. Jsme připraveni z hodiny na hodinu je zavřít a zahájit naplno čerpání,“ podotkl s tím, že informovanost lidí považují za prioritu. „Dobíjíme rozhlas, proto svítíme a děláme v ohrožených lokalitách i osobní schůzky,“ naznačil Vít Rada. To se týká Alšova nábřeží až po Jindřichohradeckou ulici, Foglarova nábřeží až ulice Za Slabých, Sokolské, Na Potoce, Weisově ulice v blízkosti Bechyňského potoka, lokality Štěpnice, Hamerské a Podskalí.

Čerpadla teď pojedou několik dní v kuse

Podrobnosti k činnosti hasičů doplnil ředitel HZS JčK územního odboru Tábor Petr Hojsák, i podle něj největší problém může být soutok Nežárky a Lužnice ve Veselí. „Naši práci soustředíme na pomoc městům a obcím na těchto tocích, hlavně Veselí nad Lužnicí, Soběslav, Dráchov, Klenovice, Roudná, Planá nad Lužnicí, Sezimovo Ústí, Tábor a Bechyně,“ vyjmenoval.

Hasiči se nejvíce věnují čerpání vody a polomům. „Řezali jsme hodně stromů, protože ke srážkám se přidal vítr a porosty byly podmáčené. Budeme řídit také případnou evakuaci za pomoci dobrovolných hasičů, protože starostové potřebují pomoc zejména s organizací. Jde o to, abychom dokázali v krátké době přemístit, co největší množství lidí,“ vysvětlil ředitel táborských profíků.

Hasiči ve Veselí nad Lužnicí rozjeli velkokapacitní čerpadla a vysávají přeliv toků z kanalizace nejen u řek ale i na Bechyňském potoce. | Video: Deník/Lenka Pospíšilová

Ve Veselí nad Lužnicí se podle Hojsáka počítá zhruba s tisícem lidí, v Plané nad Lužnicí pak asi s 500 osobami. „I my doufáme, že evakuace nebude nutná. Zajímavé je například, že velkokapacitní čerpadla teď poběží několik dní v kuse, protože jsou uzavřené přepadové klapky v kanalizacích do toků a vodu je nutné odčerpávat, aby lidé mohli doma splachovat a odtékala povrchová voda,“ uzavřel Petr Hojsák.