/VIDEO/ Od neděle 12. listopadu vystavuje v bechyňské Galerii Záliv jihočeský krajinář Valentin Horba. To, že bechyňské lázně hostí jeho díla, není tak úplně náhoda. Valentin Horba, který žije v obci Drhovle na Písecku, má totiž k Bechyni velmi úzký vztah.

Valentin Horba vystavuje v Galerii Záliv v Bechyni. | Video: Deník/Petr Škotko

„Žil jsem tady 10 let a byla to nejkrásnější léta mého života. Ještě po letech vzpomínám na své přátele a kamarády, které jsem tu měl. A když někdy přijdou špatné a šedivé dny, vracím se do Bechyně,“ řekl Valentin Horba.

Organizátorem výstavy je kurátor Pavel Šmidrkal. S Valentinem Horbou jsou dlouholetí přátelé, i když na samotném počátku před 10 lety došlo k malému nedorozumění. Čas a náhoda ale vše napravily. „Nedělní dopoledne v lázních představovalo jedno dlouhé a srdečné objímání lidí s uměním, které se určitě protáhne až do ledna,“ myslí si Pavel Šmidrkal.

Hostem byl také starosta města Štěpán Ondřich, skvělou hudební kulisu obstarala kapela Stříbrní psi. Vernisáže se zúčastnilo přibližně 100 lidí.